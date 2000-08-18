Cast
John Randolph
Mr. Niederhaus
Cast and Crew
Writer
Russell DiGrazer, Randall Jahnson
Composer
Stewart Copeland
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2000
World premiere
18 August 2000
Release date
|18 August 2000
|Russia
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|18+
|18 August 2000
|Kazakhstan
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|18 August 2000
|USA
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|18 August 2000
|Ukraine
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MPAA
R
Production
Fox 2000 Pictures, Art Linson Productions, Linson Films
Also known as
Sunset Strip, Em Busca da Fama, Sunset Strip - A jövő útja, Untitled Sunset Strip Project, Секс, наркотики и Сансет Стрип, サンセット・ストリップ