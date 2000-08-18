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Poster of Sunset Strip
6.4
Kinoafisha Films Sunset Strip
6.4

Sunset Strip

, 2000
Sunset Strip
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Sunset Strip
6.4

Synopsis

A comedy that takes place over twenty-four hours on the Sunset Strip, in 1972.

Cast

Simon Baker
Simon Baker
Michael Scott
Anna Friel
Anna Friel
Tammy Franklin
Nick Stahl
Nick Stahl
Zach
Rory Cochrane
Rory Cochrane
Felix
Adam Goldberg
Adam Goldberg
Marty Shapiro
Jared Leto
Jared Leto
Glen Walker
Tommy Flanagan
Tommy Flanagan
Duncan
Darren E. Burrows
Bobby
John Randolph
Mr. Niederhaus
Stephanie Romanov
Christine
Director Adam Collis
Writer Russell DiGrazer, Randall Jahnson
Composer Stewart Copeland
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2000
World premiere 18 August 2000
Release date
18 August 2000 Russia 18+
18 August 2000 Kazakhstan
18 August 2000 USA
18 August 2000 Ukraine
MPAA R
Production Fox 2000 Pictures, Art Linson Productions, Linson Films
Also known as
Sunset Strip, Em Busca da Fama, Sunset Strip - A jövő útja, Untitled Sunset Strip Project, Секс, наркотики и Сансет Стрип, サンセット・ストリップ

Film rating

6.4
Rate 15 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Glen Walker I want a fuckin' stage show that's gonna make people drop their motherfuckin' bowels, ya know?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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