Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ricky Rapper and the Bicycle Thief
5.9
Kinoafisha Films Ricky Rapper and the Bicycle Thief
5.9

Ricky Rapper and the Bicycle Thief

, 2009
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras
Finland / Family, Musical, Comedy / 18+
Poster of Ricky Rapper and the Bicycle Thief
5.9

Synopsis

When Ricky's aunt Serena goes on a vacation with her boyfriend, her cousin Fanny returns to look after Ricky and Nelly. Ricky's new bike disappears, and they must figure out what happened to it.

Cast

Martti Suosalo
Lennart Lindberg
Puntti Valtonen
Masa
Ulla Tapaninen
Elvi Räppääjä
Rosa Salomaa
Dancing Child in Hospital #10
Anna-Maija Tuokko
Pipsa
Martti Syrjä
Mara
Riikka Räsänen
Dancing Nurse #3
Jukka Rasila
Repa
Tuulia Eloranta
Dancing Child in Hospital #2
Teijo Eloranta
Leaf blower man's voice
Vera Salomaa
Dancing Child in Hospital #11
Tuomas Uusitalo
Street Musician
Director Mari Rantasila
Writer Sinikka Nopola, Tiina Nopola
Composer Iiro Rantala
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2009
World premiere 11 February 2010
Release date
11 February 2010 Finland
Budget €1,700,000
Worldwide Gross $3,185,880
Production Kinotar, Yleisradio (YLE)
Also known as
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras, Ricky Rapper and the Bicycle Thief, Risto Rappare och cykeltjuven

Film rating

5.9
Rate 14 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ricky Rapper and the Bicycle Thief

Risto Rappaaja / Ricky Rapper Children's
2008, Finland
5.0
Ricky Rapper And The Wild Machine
Ricky Rapper And The Wild Machine Family, Children's
2023, Finland
4.0
Risto Räppääjä ja pullistelija
Risto Räppääjä ja pullistelija Family
2019, Finland
5.0
Ricky Rapper and the Nighthawk
Ricky Rapper and the Nighthawk Comedy, Family, Musical
2016, Finland
4.0
Risto Räppääjä ja liukas Lennart
Risto Räppääjä ja liukas Lennart Comedy, Children's
2015, Finland
5.0
Ricky Rapper and the Miser from Seville
Ricky Rapper and the Miser from Seville Family
2015, Finland
5.0
Onneli ja Anneli
Onneli ja Anneli Family
2014, Finland
5.0
Ricky Rapper and Cool Wendy
Ricky Rapper and Cool Wendy Family
2012, Finland
5.0
Little Brother, Big Trouble: A Christmas Adventure
Little Brother, Big Trouble: A Christmas Adventure Drama, Animation, Family, Adventure, Comedy
2012, Finland / Germany / Denmark / Ireland
6.0
Niko - Lentäjän poika
Niko - Lentäjän poika Animation, Family, Adventure
2008, Finland / Germany / Denmark / Ireland
6.0
Mystery of the Wolf
Mystery of the Wolf Family, Drama, Adventure
2006, Finland / Sweden / Great Britain
6.0
Pelicanman
Pelicanman Family, Sci-Fi, Adventure
2004, Finland
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more