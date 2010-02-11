Cast
Martti Suosalo
Lennart Lindberg
Ulla Tapaninen
Elvi Räppääjä
Riikka Räsänen
Dancing Nurse #3
Tuulia Eloranta
Dancing Child in Hospital #2
Teijo Eloranta
Leaf blower man's voice
Vera Salomaa
Dancing Child in Hospital #11
Tuomas Uusitalo
Street Musician
Cast and Crew
Director
Mari Rantasila
Writer
Sinikka Nopola, Tiina Nopola
Composer
Iiro Rantala
Film details
Country
Finland
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
2009
World premiere
11 February 2010
Budget
€1,700,000
Worldwide Gross
$3,185,880
Production
Kinotar, Yleisradio (YLE)
Also known as
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras, Ricky Rapper and the Bicycle Thief, Risto Rappare och cykeltjuven