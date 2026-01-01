Menu
Poster of The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert 18+
Synopsis

Two drag performers and a transgender woman travel across the desert to perform their unique style of cabaret.
Country Great Britain / Australia
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1994
World premiere 30 January 1994
Release date
30 January 1994 Russia 18+
31 May 1994 Australia
22 December 1994 Czechia 15+
4 January 1995 France
17 November 1994 Germany
14 August 1994 Great Britain
30 January 1994 Kazakhstan
13 October 1994 Netherlands
1 February 1995 Portugal
30 September 1994 Sweden
10 August 1994 USA
30 January 1994 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $11,304,268
Production Polygram Filmed Entertainment, Australian Film Finance Corporation (AFFC), Latent Image Productions Pty. Ltd.
Also known as
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Priscilla, Priscilla Queen of the Desert, Priscilla, Queen of the Desert, Avanture Prisile, kraljice pustinje, Dobrodružstvá Priscilly, kráľovnej púšte, Dobrodružství Priscilly, královny pouště, Harpatkaoteha Shel Priscilla Malkat Ha-Midbar, Les aventures de Priscilla, Les aventures de Priscilla folle du désert, Les Aventures de Priscilla, folle du désert, Oi peripeteies tis Priscilla, vasilissas tis erimou, Ørkendronningen Priscilla, Priscilla - aavikon kuningatar, Priscilla - Königin der Wüste, Priscilla - La regina del deserto, Priscilla - öknens drottning, Priscilla Çöller Kraliçesi, Priscilla, a Rainha do Deserto, Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai, Priscilla, folle du désert, Priscilla, kraljica puscave, Priscilla, kraljica pustinje, Priscilla, królowa pustyni, Priscilla, ørkenens dronning, Priscilla, Rainha do Deserto, Priscilla, regina desertului, Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai, Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου, Пригоди Прісцилли, королеви пустелі, Приключения Присциллы, королевы пустыни, Приключенията на Присила - кралицата на пустинята, プリシラ, 沙漠妖姬, 風塵三絕
Director
Cast
Terence Stamp
Guy Pearce
Bill Hunter
Cast and Crew
