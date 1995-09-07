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Poster of To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar
7.0
Kinoafisha Films To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar
7.0

To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar

, 1995
To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar
USA / Comedy / 18+
Poster of To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar
7.0

Synopsis

Three drag queens travel cross-country until their car breaks down, leaving them stranded in a small town.

Cast

Wesley Snipes
Wesley Snipes
Noxeema
Patrick Swayze
Patrick Swayze
Vida
John Leguizamo
John Leguizamo
Chi-Chi
Blythe Danner
Blythe Danner
Beatrice
Arliss Howard
Arliss Howard
Virgil
Jason London
Jason London
Bobby Ray
Robin Williams
Robin Williams
Stockard Channing
Stockard Channing
Carol Ann
Chris Penn
Sheriff Dollard
Melinda Dillon
Merna
Beth Grant
Beth Grant
Loretta
Director Beeban Kidron
Writer Douglas Carter Beane
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1995
World premiere 7 September 1995
Release date
8 September 1995 Russia 16+
6 November 1996 France
10 November 1995 Germany
10 November 1995 Great Britain
14 June 1996 Italy
8 September 1995 Kazakhstan
6 June 1996 South Korea 15
13 June 1996 Spain
7 September 1995 USA
8 September 1995 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $47,774,193
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment
Also known as
To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar, To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar, ¿Reinas o reyes?, Reinas o reyes, To Wong Foo, 3 Puicuțe, 3人のエンジェル, A Wong Foo, ¡gracias por todo! Julie Newmar, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, À Wong Foo, merci pour tout Julie Newmar, Extravagances, Gửi Wong Foo, Cảm ơn vì tất cả! Julie Newmar, High Heels, Hvala za vse, Kiitos kaikesta Wong Foo, parhain terveisin!, Kiitos kaikesta Wong Foo! Julie Newmar, Os três Mosqueteiros do Amor, Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar, Para Wong-Fo: Obrigado por Tudo! Julie Newmar, Ślicznotki, To trio tis haras!, Wong Foo, kösz mindent! Julie Newmar, Wong Foo'ya Teşekkürler!, Το τρίο της χαράς!, Вонг Фу. З подякою за все, від Джулії Ньюмар, Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар, На Уонг Фу, с благодарности! Джули Нюмар, 豔倒群雌, สามแต๋ว เฮอะ! ใครว่าไม้ประดับ, A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar, To Wong Foo, Thanks For Everything! (Julie Newmar), Wong Foo, kösz mindent!

Film rating

7.0
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Noxeema Jackson When a straight man puts on a dress and gets his sexual kicks, he is a transvestite. When a man is a woman trapped in a man's body and has a little operation he is a Transsexual.
Miss Chi-Chi Rodriguez I know that.
Noxeema Jackson When a gay man has way too much fashion sense for one gender he is a drag queen.
Vida Boheme Thank you.
Noxeema Jackson And when a tired little Latin boy puts on a dress, he is simply a boy in a dress!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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