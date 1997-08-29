Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Tango Lesson
6.7
Kinoafisha Films The Tango Lesson
6.7

The Tango Lesson

, 1997
The Tango Lesson
Germany, France, Great Britain, Netherlands, Argentina / Musical, Drama / 18+
Poster of The Tango Lesson
6.7

Cast

Géraldine Maillet
Géraldine Maillet
Yellow Model
David Toole
Fashion Designer
George Yiasoumi
Michel Parent
Seamstress
Monique Couturier
Seamstress
Sally Potter
Sally Potter
Sally
Pablo Verón
Pablo
Morgane Maugran
Red Model
Katerina Mechera
Blue Model
George Antoni
Photographer
Claudine Mavros
Seamstress
Director Sally Potter
Writer Sally Potter, Walter Donohue
Composer Sally Potter, Fred Frith
Cast and Crew

Film details

Country Germany / France / Great Britain / Netherlands / Argentina
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1997
World premiere 29 August 1997
Release date
29 August 1997 Russia 12+
20 November 2021 Argentina
28 November 1997 Great Britain
29 August 1997 Kazakhstan
4 July 1998 South Korea 15
29 August 1997 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $1,080,192
Production Adventure Pictures, Adventure Films, Arts Council of England
Also known as
The Tango Lesson, La lección de tango, La leçon de tango, A Lição de Tango, A tangó lecke, Lekcja tanga, Lezioni di tango, Mathima tango, Tango dersi, Tango Lesson, Tango-Fieber, Tangon oppitunti, The Tango Lesson - Uma Lição de Tango, Урок танго, タンゴ・レッスン, 夢幻舞神, درس التانغو

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Listen to the
soundtrack The Tango Lesson
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Tango Lesson

Ginger & Rosa
Ginger & Rosa Drama
2012, Great Britain
6.0
Rage
Rage Drama
2009, Great Britain / USA
6.0
The Man Who Cried
The Man Who Cried Drama
2000, Great Britain / France
6.0
Orlando
Orlando Drama
1992, Great Britain / Russia / France / Italy / Netherlands
6.0
The Party
The Party Drama, Comedy
2017, Great Britain / USA
7.0
The Tale of King Crab
The Tale of King Crab Adventure, Drama
2021, Argentina / France / Italy
6.0
Sunset
Sunset Drama
2018, Hungary
6.0
Our Last Tango
Our Last Tango Documentary
2015, Germany / Argentina
7.0
Quartet
Quartet Comedy, Drama
2012, Great Britain
6.0
The Roads Not Taken
The Roads Not Taken Drama
2020, Great Britain / USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more