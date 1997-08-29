CountryGermany / France / Great Britain / Netherlands / Argentina
Runtime1 hour 40 minutes
Production year1997
World premiere29 August 1997
Release date
29 August 1997
Russia
12+
20 November 2021
Argentina
28 November 1997
Great Britain
29 August 1997
Kazakhstan
4 July 1998
South Korea
15
29 August 1997
Ukraine
MPAAPG
Worldwide Gross$1,080,192
ProductionAdventure Pictures, Adventure Films, Arts Council of England
Also known as
The Tango Lesson, La lección de tango, La leçon de tango, A Lição de Tango, A tangó lecke, Lekcja tanga, Lezioni di tango, Mathima tango, Tango dersi, Tango Lesson, Tango-Fieber, Tangon oppitunti, The Tango Lesson - Uma Lição de Tango, Урок танго, タンゴ・レッスン, 夢幻舞神, درس التانغو