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Poster of Richard III
7.8
Kinoafisha Films Richard III
7.8

Richard III

, 2016
Richard III
Great Britain / Drama, Theatrical / 18+
Poster of Richard III
7.8

Cast

Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Richard, Duke of Gloucester
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
Finbar Lynch
David Annen
Sir James Blunt
Joanna Vanderham
Joanna Vanderham
Joseph Arkley
Earl Rivers
Osman Baig
Ensemble
Tom Canton
Earl of Richmond
Tom Canton
Earl of Richmond
Daniel Cerqueira
Catesby
Simon Coates
Bishop of Ely
Josh Collins
Ensemble
Director Rupert Goold
Writer William Shakespeare
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2016
World premiere 21 July 2016
Release date
6 September 2016 Russia 16+
21 July 2016 Great Britain
6 September 2016 Kazakhstan
6 September 2016 Ukraine
Production Almeida Theatre Live
Also known as
Almeida Theatre Live: Richard III, Richard III, Ричард III

Film rating

7.8
Rate 12 votes
8 IMDb
Updated 15 December 2023
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