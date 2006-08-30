Menu
4 posters
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus 18+
Synopsis

Turning her back on her wealthy, established family, Diane Arbus falls in love with Lionel Sweeney, an enigmatic mentor who introduces Arbus to the marginalized people who help her become one of the most revered photographers of the twentieth century.
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus - trailer
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2006
Online premiere 23 July 2007
World premiere 30 August 2006
Release date
1 September 2006 Russia 16+
26 November 2008 Germany
1 September 2006 Kazakhstan
30 August 2006 USA
1 September 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $16,800,000
Worldwide Gross $2,312,717
Production Pressman Film, River Road Entertainment, Iron Films (I)
Also known as
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, Retrato de una pasión, Fur, A Pele, A szépség és a szőr - Diane Arbus képzeletbeli portréja, Diane Arbus - Eine besondere Liebesgeschichte, Fell - Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus, Fell - Eine Liebesgeschichte, Fur - Um Retrato Imaginário de Diane Arbus, Fur - Un portrait imaginaire de Diane Arbus, Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus, Fur: Ett fiktivt porträtt av Diane Arbus, Fur: Un portrait imaginaire de Diane Arbus, Futro: Portret wyobrażony Diane Arbus, Kailis. Isivaizduojamas Dianos Arbus portretas, Karusnahk: Diane Arbuse kujutletav portree, Kegawa no Erosu/Daian Âbasu gensô no pôtoreito, Kürk: Diane Arbus'ın Hayali Bir Portresi, Retrat d'una obsessió, Retrato de una obsesión, To portreto - I allokoti matia tis Diane Arbus, Το πορτραίτο: Η αλλόκοτη ματιά της Νταϊάν Άρμπους, Козина: Въображаем портрет на Даян Арбъс, Мех: Bоображаемый портрет Дианы Арбус, Хутро: Уявний портрет Діани Арбус, 毛皮のエロス　ダイアン・アーバス　幻想のポートレイト, 皮相獵影
Director
Steven Shainberg
Steven Shainberg
Cast
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Harris Yulin
Jane Alexander
Emmy Clarke
Cast and Crew
Similar films for Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus
Hemingway & Gellhorn 6.2
Hemingway & Gellhorn (2012)
Rabbit Hole 7.0
Rabbit Hole (2010)
Australia 6.9
Australia (2008)
A Guide to Recognizing Your Saints 7.5
A Guide to Recognizing Your Saints (2006)
Birth 5.9
Birth (2004)
The Human Stain 6.2
The Human Stain (2003)
6.4
Whatever We Do (2003)
Birthday Girl 6.7
Birthday Girl (2001)
The Portrait of a Lady 6.8
The Portrait of a Lady (1996)
The Railway Man 7.1
The Railway Man (2013)
Firstborn 6.4
Firstborn (1984)
Grace of Monaco 6.1
Grace of Monaco (2014)

Quotes
Lionel Sweeney [holding an inflatable raft] I blew this up for you.
Diane Arbus Why did you want me to shave you? Hmm? Why?
Lionel Sweeney So I could swim out further.
Diane Arbus Swim out?
Lionel Sweeney Yes.
Diane Arbus What are you saying?
Lionel Sweeney [he struggles for words] That I want you with me.
Diane Arbus What?
Lionel Sweeney Diane.
Diane Arbus What are you talking about? You want me to watch you die?
Lionel Sweeney I want you with me, that's all.
Diane Arbus But is this what you did? Made me fall in love with you to watch you...
Lionel Sweeney I don't see it that way at all. I love you.
Film Trailers
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus - trailer
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus Trailer
Listen to the
soundtrack Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus
