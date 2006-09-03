The movie is a coming-of-age drama about a boy growing up in Astoria, New York during the 1980s. As his friends end up dead, on drugs, or in prison. He comes to believe he has been saved from their fates by various so-called saints.
CountryUSA
Runtime1 hour 40 minutes
Production year2006
Online premiere2 March 2007
World premiere3 September 2006
Release date
3 September 2006
Russia
16+
29 September 2006
Brazil
12 February 2007
France
13 March 2008
Germany
3 September 2006
Kazakhstan
29 September 2006
Norway
15
13 October 2006
Portugal
8 June 2007
Spain
29 September 2006
USA
3 September 2006
Ukraine
MPAAR
Worldwide Gross$2,035,468
ProductionBelladonna Productions, Truly Original, Xingu Films
Also known as
A Guide to Recognizing Your Saints, Tus santos y tus demonios, Cum sa-ti recunosti sfintii, Egheiridio anagnorisis agion, Gidas, kaip atpažinti savo nuodemes, Guida per riconoscere i tuoi santi, Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu, Il était une fois dans le Queens, Kids in den Straßen New Yorks, Kuidas ära tunda oma pühakuid, Memorias de Queens, Memòries de Queens, Őrangyallal, védtelenül, Queens - kovat korttelit, Santos e Demônios, Tavu sveto celvedis, Vodič za prepoznavanje svetaca, Wszyscy twoi święci, Εγχειρίδιο αναγνώρισης αγίων, Водич за препознавање светаца/Vodič za prepoznavanje svetaca, Как узнать своих святых, Як впізнати своїх святих, シティ・オブ・ドッグス, 放下屠刀