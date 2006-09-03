Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Guide to Recognizing Your Saints
Poster of A Guide to Recognizing Your Saints
Poster of A Guide to Recognizing Your Saints
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 6.9
Rate
3 posters
Kinoafisha Films A Guide to Recognizing Your Saints

A Guide to Recognizing Your Saints

A Guide to Recognizing Your Saints 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The movie is a coming-of-age drama about a boy growing up in Astoria, New York during the 1980s. As his friends end up dead, on drugs, or in prison. He comes to believe he has been saved from their fates by various so-called saints.
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 2 March 2007
World premiere 3 September 2006
Release date
3 September 2006 Russia 16+
29 September 2006 Brazil
12 February 2007 France
13 March 2008 Germany
3 September 2006 Kazakhstan
29 September 2006 Norway 15
13 October 2006 Portugal
8 June 2007 Spain
29 September 2006 USA
3 September 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,035,468
Production Belladonna Productions, Truly Original, Xingu Films
Also known as
A Guide to Recognizing Your Saints, Tus santos y tus demonios, Cum sa-ti recunosti sfintii, Egheiridio anagnorisis agion, Gidas, kaip atpažinti savo nuodemes, Guida per riconoscere i tuoi santi, Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu, Il était une fois dans le Queens, Kids in den Straßen New Yorks, Kuidas ära tunda oma pühakuid, Memorias de Queens, Memòries de Queens, Őrangyallal, védtelenül, Queens - kovat korttelit, Santos e Demônios, Tavu sveto celvedis, Vodič za prepoznavanje svetaca, Wszyscy twoi święci, Εγχειρίδιο αναγνώρισης αγίων, Водич за препознавање светаца/Vodič za prepoznavanje svetaca, Как узнать своих святых, Як впізнати своїх святих, シティ・オブ・ドッグス, 放下屠刀
Director
Dito Montiel
Dito Montiel
Cast
Dianne Wiest
Dianne Wiest
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
Julia Garro
Eleonore Hendricks
Cast and Crew
Similar films for A Guide to Recognizing Your Saints
Flashbacks of a Fool 7.1
Flashbacks of a Fool (2008)
Man Down 5.9
Man Down (2016)
Fighting 5.8
Fighting (2009)
The Son of No One 6.1
The Son of No One (2011)
Bobby 7.3
Bobby (2006)
The Soloist 6.7
The Soloist (2009)
Charlie Bartlett 7.1
Charlie Bartlett (2007)
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus 5.7
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006)
12 and Holding 7.8
12 and Holding (2005)
The Singing Detective 6.3
The Singing Detective (2003)
Bullets Over Broadway 7.0
Bullets Over Broadway (1994)
Empire State 5.8
Empire State (2013)

Film rating

7.5
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more