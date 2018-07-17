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Poster of Bagdad Cafe
7.4
Kinoafisha Films Bagdad Cafe
7.4

Bagdad Cafe

, 1987
Bagdad Café / Out of Rosenheim
West Germany, USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Bagdad Cafe
7.4

Synopsis

A lonely German woman ends up in the most desolate motel on Earth and decides to make it brighter.

Cast

Marianne Sägebrecht
Marianne Sägebrecht
Jasmin Münchgstettner
CCH Pounder
CCH Pounder
Brenda
Jack Palance
Jack Palance
Rudi Cox
Christine Kaufmann
Debby
Monica Calhoun
Phyllis
Darron Flagg
Salomo
George Aguilar
Cahuenga
G. Smokey Campbell
Sal
Hans Stadlbauer
Münchgstettner
Alan S. Craig
Eric
Director Percy Adlon
Writer Eleonore Adlon, Percy Adlon
Composer Bob Telson
Cast and Crew

Film details

Country West Germany / USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1987
Online premiere 17 July 2018
World premiere 30 October 1987
Release date
12 November 1987 Russia 12+
19 May 1988 Argentina
8 December 1988 Australia
18 August 1988 Belgium
22 July 1988 Denmark
30 December 1988 Finland
11 July 2018 France
12 November 1987 Germany
27 April 1988 Great Britain
22 November 1990 Hungary
4 March 1989 Japan
12 November 1987 Kazakhstan
17 November 1988 Netherlands
30 December 1988 Portugal
14 July 2016 South Korea
15 December 1988 Spain
12 August 1988 Sweden
30 November 1990 Turkey
22 April 1988 USA
12 November 1987 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $3,732,660
Production Pelemele Film, Pro-ject Filmproduktion, Bayerischer Rundfunk (BR)
Also known as
Out of Rosenheim, Bagdad Cafe, Bagdad Café, Cafe Bagdad, Bagdad Cafè, Bagdad kafe, Café Bagdad, Кафе 'Багдад', バグダッド・カフェ, Καφέ Μπαγκντάτ, 甜蜜咖啡屋

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
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