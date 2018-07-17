Film details
Country
West Germany / USA
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
1987
Online premiere
17 July 2018
World premiere
30 October 1987
Release date
|12 November 1987
|Russia
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|12+
|19 May 1988
|Argentina
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|8 December 1988
|Australia
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|18 August 1988
|Belgium
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|22 July 1988
|Denmark
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|30 December 1988
|Finland
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|11 July 2018
|France
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|12 November 1987
|Germany
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|27 April 1988
|Great Britain
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|22 November 1990
|Hungary
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|4 March 1989
|Japan
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|12 November 1987
|Kazakhstan
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|17 November 1988
|Netherlands
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|30 December 1988
|Portugal
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|14 July 2016
|South Korea
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|15 December 1988
|Spain
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|12 August 1988
|Sweden
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|30 November 1990
|Turkey
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|22 April 1988
|USA
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|12 November 1987
|Ukraine
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MPAA
PG
Worldwide Gross
$3,732,660
Production
Pelemele Film, Pro-ject Filmproduktion, Bayerischer Rundfunk (BR)
Also known as
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