Kinoafisha
Films
Cyrano de Bergerac
Cyrano de Bergerac Awards
Awards and nominations of Cyrano de Bergerac 1990
Academy Awards, USA 1991
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
Best International Feature Film
Nominee
Best Achievement in Production Design
Nominee
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Technical Grand Prize
Winner
Best Actor
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1991
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1992
Best Cinematography
Winner
Best Costume Design
Winner
Best Make Up Artist
Winner
Original Score
Winner
Best Actor
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Production Design
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Toronto International Film Festival 1990
People's Choice Award
Winner
