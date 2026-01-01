Cast
Cast and Crew
Director
Julio Medem
Writer
Michel Gaztambide, Julio Medem
Composer
Alberto Iglesias
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1992
World premiere
26 February 1992
Release date
|19 October 1994
|France
|
|
|16 June 1994
|Germany
|
|
|30 December 1993
|Hungary
|
|
|16 December 1993
|Netherlands
|
|
|22 August 2008
|Poland
|
|
|26 February 1992
|Spain
|
|
|10 December 1993
|Sweden
|
|
Production
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Idea, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
Vacas, Cows, Koeien, Kossor, Krávy, Krowy, Lehmät, Tehenek, Vacas - Kühe, Αγελάδες, Коровы, 암소들, バカス, Bétail