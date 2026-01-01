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Poster of Vacas
7.1
Kinoafisha Films Vacas
7.1

Vacas

, 1992
Vacas
Spain / War, Crime, Romantic, Drama / 18+
Poster of Vacas
7.1

Synopsis

Set in the Basque region, a story of the rivalry of two families, period 1870-1935

Cast

Emma Suárez
Emma Suárez
Cristina
Carmelo Gómez
Peru
Ana Torrent
Ana Torrent
Catalina
Pilar Bardem
Paulina
Karra Elejalde
Karra Elejalde
Lucas
Klara Badiola
Madalen
Txema Blasco
Manuel
Kandido Uranga
Juan
Kandido Uranga
Juan
Miguel Ángel García
Peru
Ane Sánchez
Cristina
Director Julio Medem
Writer Michel Gaztambide, Julio Medem
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1992
World premiere 26 February 1992
Release date
19 October 1994 France
16 June 1994 Germany
30 December 1993 Hungary
16 December 1993 Netherlands
22 August 2008 Poland
26 February 1992 Spain
10 December 1993 Sweden
Production Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Idea, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
Vacas, Cows, Koeien, Kossor, Krávy, Krowy, Lehmät, Tehenek, Vacas - Kühe, Αγελάδες, Коровы, 암소들, バカス, Bétail

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.1 IMDb

Quotes

Manuel This is important. This is very important. This is very, very important.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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