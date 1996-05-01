Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Earth
7.0
Kinoafisha Films Earth
7.0

Earth

, 1996
Tierra
Spain / Romantic, Drama / 18+
Poster of Earth
7.0

Cast

Karra Elejalde
Karra Elejalde
Patricio
Emma Suárez
Emma Suárez
Ángela
Carmelo Gómez
Ángel Bengoelxeo
Silke
Mari
Nancho Novo
Alberto
Txema Blasco
Tomás
Ane Sánchez
Ángela Hija
Juan José Suárez
Manuel
Ricardo Amador
Charly
César Vea
Miñón
Director Julio Medem
Writer Julio Medem
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1996
Online premiere 17 February 2004
World premiere 1 May 1996
Release date
6 February 1998 Denmark
5 September 1997 Finland K-16
25 March 2004 Germany 12
8 August 1997 Great Britain 18
30 October 1999 Hong Kong IIB
19 February 1998 Hungary
10 April 1997 Netherlands
12 June 1998 Norway
24 May 1996 Spain
10 June 1997 Turkey
20 May 1996 USA
Worldwide Gross $16,141
Production Canal+ España, Lolafilms, Sociedad General de Televisión (Sogetel)
Also known as
Tierra, Earth, Földön egy angyal, Jorden, Kjærlighetens engler, Land, Terra, Tierra - maa ja elämä, Toprak, Ziemia, Земля, ティエラ

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Earth

The Red Squirrel
The Red Squirrel Drama, Romantic
1993, Spain
7.0
Ma Ma
Ma Ma Drama
2015, Spain
7.0
Caótica Ana
Caótica Ana Romantic, Comedy, Drama
2007, Spain
6.0
Vacas
Vacas War, Crime, Romantic, Drama
1992, Spain
7.0
Sex and Lucia
Sex and Lucia Drama
2001, France / Spain
6.0
Lovers of the Arctic Circle
Lovers of the Arctic Circle Drama
1998, Spain
6.0
Living Is Easy with Eyes Closed
Living Is Easy with Eyes Closed Drama
2013, Spain
7.0
Azuloscurocasinegro
Azuloscurocasinegro Drama
2006, Spain
6.0
7 Days in Havana
7 Days in Havana Drama
2012, France / Spain
6.0
April's Daughter
April's Daughter Drama
2017, Mexico
6.0
Julieta
Julieta Drama
2016, Spain
7.0
Carol's Journey
Carol's Journey Drama
2002, Spain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more