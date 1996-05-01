Similar films for Earth
The Red Squirrel Drama, Romantic
1993, Spain
7.0
Ma Ma Drama
2015, Spain
7.0
Caótica Ana Romantic, Comedy, Drama
2007, Spain
6.0
Vacas War, Crime, Romantic, Drama
1992, Spain
7.0
Sex and Lucia Drama
2001, France / Spain
6.0
Lovers of the Arctic Circle Drama
1998, Spain
6.0
Living Is Easy with Eyes Closed Drama
2013, Spain
7.0
Azuloscurocasinegro Drama
2006, Spain
6.0
7 Days in Havana Drama
2012, France / Spain
6.0
April's Daughter Drama
2017, Mexico
6.0
Julieta Drama
2016, Spain
7.0
Carol's Journey Drama
2002, Spain
6.0