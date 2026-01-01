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Poster of Other People's Relatives
7.1
Kinoafisha Films Other People's Relatives
7.1

Other People's Relatives

, 1955
Chuzhaya rodnya
USSR / Drama / 18+
Poster of Other People's Relatives
7.1

Cast

Nikolay Rybnikov
Nikolay Rybnikov
Fyodor
Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Stesha
Aleksandra Denisova
Alevtina Ryashkina
Yelena Maksimova
Varvara Stepanovna
Stepan Krylov
Miron
Lyubov Malinovskaya
Pelageya
Leonid Bykov
Leonid Bykov
Georgi Zhzhyonov
Georgi Zhzhyonov
Nikolay Sergeev
Nikolay Sergeev
Silan Ryashkin
Leonid Kmit
Fedot
Vladimir Guliayev
Vladimir Guliayev
Gulyaev
Director Mikhail Shvejtser
Writer Vladimir Tendryakov
Composer Andrei Pashchenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1955
World premiere 16 January 1956
Release date
16 November 1956 Czechoslovakia
16 January 1956 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhaya rodnya, Obcy ludzie, Other People's Relatives, Válóok, Чужая родня, Чужа рідня, La Parenté étrangère, Не ко двору

Film rating

7.1
Rate 13 votes
6.9 IMDb
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