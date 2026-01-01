Cast
Aleksandra Denisova
Alevtina Ryashkina
Yelena Maksimova
Varvara Stepanovna
Lyubov Malinovskaya
Pelageya
Cast and Crew
Writer
Vladimir Tendryakov
Composer
Andrei Pashchenko
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
1955
World premiere
16 January 1956
Release date
|16 November 1956
|Czechoslovakia
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|16 January 1956
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhaya rodnya, Obcy ludzie, Other People's Relatives, Válóok, Чужая родня, Чужа рідня, La Parenté étrangère, Не ко двору