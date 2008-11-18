Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dersu Uzala
8.2
Kinoafisha Films Dersu Uzala
8.2

Dersu Uzala

, 1975
Dersu Uzala
USSR, Japan / Drama, Adventure / 18+
Tickets
Tickets
Poster of Dersu Uzala
8.2
Tickets

Cast

Maksim Munzuk
Dersu Uzala
Yury Solomin
Yury Solomin
Arsenev
Svetlana Fjodorovna Daniltsjenko
Svetlana Fjodorovna Daniltsjenko
Dmitri Korshikov
Suimenkul Chokmorov
Vladimir Kremena
Aleksandr Pyatkov
Mikhail Bychkov
Otryad Arseneva
Sovetbek Dzhumadylov
Dorzhi Sultimov
Daniil Netrebin
Vladimir Prikhodko
Director Akira Kurosawa
Writer Akira Kurosawa, Yuriy Nagibin, Vladimir Arsenev
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Japan
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 1975
Online premiere 18 November 2008
World premiere 1 July 1975
Release date
5 January 1976 Russia 16+
10 March 1977 Argentina
20 January 1977 Belgium
15 March 1976 Denmark
19 March 1976 Finland
22 December 1976 France
29 October 1976 Germany
3 September 2015 Greece
16 September 1976 Hungary
15 October 2014 India
20 January 1977 Italy
2 August 1975 Japan
1 February 2007 Netherlands
4 August 2016 Portugal
10 July 2020 Spain
25 October 1976 Sweden
11 September 1998 Switzerland
20 December 1977 USA
MPAA G
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $33,706
Production Atelier 41, Daiei Studios, Kurosawa Production Co.
Also known as
Dersu Uzala, Дерсу Узала, Dersou Ouzala, Uzala, der Kirgise, Dersoe Oezala, Dersu, Dersu Usala, Dersu Uzała, Dersu Uzala - A Águia da Estepe, Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle grandi pianure, Dersu Uzala (El cazador), Dersu Uzala, a Águia da Estepe, Dersu Uzala, el águila de las llanuras, Derszu Uzala, L'aigle de la Taiga, Vägvisaren, Vânătorul din taiga, Ντέρσου Ουζάλα, 데르수 우잘라, デルス・ウザーラ, 德蘇烏札拉, 德尔苏乌扎拉, Dersou Ouzala, L'aigle De La Taïga, Derusu Usara, El águila de las llanuras, Águia da Estepe, 德苏乌札拉, Dersu Uzala - El cazador, Dersu Uzala il piccolo uomo delle grandi pianure, Derusu Uzara, Uzala

Film rating

8.2
Rate 16 votes
8.2 IMDb
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Sinema Park Mosfilm
18:40 from 350 ₽
All showtimes and tickets

Similar films for Dersu Uzala

Dodes'ka-den
Dodes'ka-den Drama
1970, Japan
7.0
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams Sci-Fi, Drama
1990, USA / Japan
7.0
Ran
Ran Action, Drama
1985, Japan / France
8.0
Sanjuro
Sanjuro Adventure, Action, Comedy, Drama
1962, Japan
7.0
he Hidden Fortress
he Hidden Fortress Adventure, Action, Comedy
1958, Japan
7.0
Yojimbo
Yojimbo Drama, Action, Comedy, Thriller
1961, Japan
8.0
Zloy dukh Yambuya
Zloy dukh Yambuya Adventure, Drama
1981, USSR
7.0
Z
Z Thriller, Drama, Crime, History
1969, France / Algeria
8.0
The Battle of Algiers
The Battle of Algiers Drama, War
1966, Italy / Algeria
8.0
High and Low
High and Low Thriller, Crime
1963, Japan
7.0
Pather Panchali
Pather Panchali Drama
1955, India
8.0
To Be or Not to Be
To Be or Not to Be War, Romantic, Comedy
1942, USA
7.0

«Dersu Uzala» now playing

Tomorrow 22
How do I book tickets for Dersu Uzala? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Sinema Park Mosfilm g. Moskva, Mosfilmovskaya, 1, str. 44
2D
18:40 from 350 ₽
All showtimes and tickets
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more