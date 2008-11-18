ProductionAtelier 41, Daiei Studios, Kurosawa Production Co.
Also known as
Dersu Uzala, Дерсу Узала, Dersou Ouzala, Uzala, der Kirgise, Dersoe Oezala, Dersu, Dersu Usala, Dersu Uzała, Dersu Uzala - A Águia da Estepe, Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle grandi pianure, Dersu Uzala (El cazador), Dersu Uzala, a Águia da Estepe, Dersu Uzala, el águila de las llanuras, Derszu Uzala, L'aigle de la Taiga, Vägvisaren, Vânătorul din taiga, Ντέρσου Ουζάλα, 데르수 우잘라, デルス・ウザーラ, 德蘇烏札拉, 德尔苏乌扎拉, Dersou Ouzala, L'aigle De La Taïga, Derusu Usara, El águila de las llanuras, Águia da Estepe, 德苏乌札拉, Dersu Uzala - El cazador, Dersu Uzala il piccolo uomo delle grandi pianure, Derusu Uzara, Uzala