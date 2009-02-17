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Poster of Yunkera
5.0
Kinoafisha Films Yunkera
5.0

Yunkera

, 2006
Yunkera
Russia / Drama / 18+
Poster of Yunkera
5.0

Cast

Olga Arntgolts
Olga Arntgolts
Alyona Babenko
Alyona Babenko
Shurochka
Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Verochka
Marija Lugovaya
Marija Lugovaya
Bohdan Stupka
Bohdan Stupka
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Vladimir Gostyukhin
Vladimir Gostyukhin
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Aleksandr Mikhaylov
Aleksandr Mikhaylov
Evgeniya Dmitrieva
Evgeniya Dmitrieva
Vladislav Pavlov
Vladislav Pavlov
Bauman
Andrey Kharitonov
Andrey Kharitonov
Director Igor Chernitskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 6 hours 40 minutes
Production year 2006
World premiere 17 February 2009
Release date
17 February 2009 Russia 16+
17 February 2009 Kazakhstan
17 February 2009 Ukraine
Production Kinokompaniya Cheroma-Film
Also known as
Yunkera, The Cadets, Юнкера

Film rating

5.0
Rate 17 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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