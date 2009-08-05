Cast
Élisabeth Vitali
Marie-Jeanne
Daniel Martin
Le président du club d'échecs
Cast and Crew
Director
Caroline Bottaro
Writer
Caroline Bottaro, Bertina Henrichs
Film details
Country
France / Germany
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2009
Online premiere
7 May 2010
World premiere
5 August 2009
Release date
|5 August 2009
|France
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|7 January 2010
|Germany
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|5 November 2009
|USA
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Budget
€5,000,000
Worldwide Gross
$2,458,601
Production
Mon Voisin Productions, Blueprint Film, StudioCanal
Also known as
Joueuse, Queen to Play, Шахматистка, Die Schachspielerin, Játszó nő, Joueuse - Queen to Play, La jugadora, Szachistka, Xeque à Rainha, Xeque-Mate, 海倫的棋緣