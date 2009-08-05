Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Queen to Play
6.5
Kinoafisha Films Queen to Play
6.5

Queen to Play

, 2009
Joueuse
France, Germany / Drama / 18+
Poster of Queen to Play
6.5

Cast

Sandrine Bonnaire
Sandrine Bonnaire
Hélène
Kevin Kline
Kevin Kline
Kröger
Valérie Lagrange
Valérie Lagrange
Maria
Francis Renaud
Ange
Jennifer Beals
Jennifer Beals
L'Américaine
Alexandra Gentil
Lisa
Alice Pol
Alice Pol
Natalia
Élisabeth Vitali
Marie-Jeanne
Daniel Martin
Le président du club d'échecs
Dominic Gould
Dominic Gould
L'Américain
Director Caroline Bottaro
Writer Caroline Bottaro, Bertina Henrichs
Cast and Crew

Film details

Country France / Germany
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
Online premiere 7 May 2010
World premiere 5 August 2009
Release date
5 August 2009 France
7 January 2010 Germany
5 November 2009 USA
Budget €5,000,000
Worldwide Gross $2,458,601
Production Mon Voisin Productions, Blueprint Film, StudioCanal
Also known as
Joueuse, Queen to Play, Шахматистка, Die Schachspielerin, Játszó nő, Joueuse - Queen to Play, La jugadora, Szachistka, Xeque à Rainha, Xeque-Mate, 海倫的棋緣

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Queen to Play

Dean
Dean Comedy, Drama, Romantic
2016, USA
6.0
Life of a King
Life of a King Drama
2013, USA
6.0
Girl in Progress
Girl in Progress Drama, Comedy
2012, USA
6.0
The Extra Man
The Extra Man Comedy
2010, USA
5.0
Middle of Nowhere
Middle of Nowhere Comedy, Drama
2008, USA
6.0
Those Who Remain
Those Who Remain Drama
2007, France
6.0
Conversations with My Gardener
Conversations with My Gardener Comedy, Drama
2007, France
7.0
Look at Me
Look at Me Drama
2004, France
5.0
Fear and Trembling
Fear and Trembling Comedy
2003, France / Japan
6.0
The Luzhin Defence
The Luzhin Defence Romantic, Drama
2000, France / Great Britain
6.0
Happening
Happening Drama
2021, France
6.0
The Starling
The Starling Drama
2021, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more