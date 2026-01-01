Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Zhivoy Mayakovskiy

Zhivoy Mayakovskiy

, 2005
Russia / Documentary / 18+
Director Sergey Tyutin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 51 minutes
Production year 2005

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Zhivoy Mayakovskiy

Kazimir Malevich Documentary
2001, Russia
0.0
Vasiliy Kamenskiy. Nepromokaemyy optimist Documentary
2008, Russia
0.0
Arhangelskoe: Muzyka dlya glaz Documentary
1999, Russia
0.0
Mihail Larionov. Natalya Goncharova Documentary
2006, Russia
0.0
Aleksey Kruchenyh. Otec zaumi Documentary
2008, Russia
0.0
Lyubov Petrova-Vodkina Documentary
2007, Russia
0.0
Pohischenie Evropy Documentary
2002, Russia
0.0
Amazonki russkogo avangarda Documentary
2002, Russia
0.0
Arhangelskoe: Zaveschanie Documentary, History
2000, Russia
0.0
Trete izmerenie Aleksandra Andrievskogo Documentary, Short
2013, Russia
0.0
Sergey Eyzenshteyn — arhitektor kino Documentary, Short
2014, Russia
0.0
Sny Petrova-Vodkina Documentary, Short, Biography
2003, Russia
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more