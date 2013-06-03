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Kinoafisha Films Trete izmerenie Aleksandra Andrievskogo

Trete izmerenie Aleksandra Andrievskogo

, 2013
Russia / Documentary, Short / 18+

Cast

Sergey Tyutin
Director Sergey Tyutin, Vladimir Kudryashov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 26 minutes
Production year 2013
World premiere 3 June 2013
Release date
3 June 2013 Russia 12+
3 June 2013 Kazakhstan
3 June 2013 Ukraine

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Best Russian Films 
Updated 1 September 2021
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