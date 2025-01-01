Menu
Awards and nominations of Cinema Paradiso 1988

Academy Awards, USA 1990 Academy Awards, USA 1990
Best International Feature Film
Winner
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1990 Golden Globes, USA 1990
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1991 BAFTA Awards 1991
Best Actor
Winner
Best Supporting Actor
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Original Score
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Cinematography
Nominee
 Best Costume Design
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Direction
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Make Up Artist
Nominee
