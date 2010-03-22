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Poster of Why Did I Get Married Too?
5.9
Why Did I Get Married Too? - Teaser
Kinoafisha Films Why Did I Get Married Too?
5.9

Why Did I Get Married Too?

, 2010
Why Did I Get Married Too
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Why Did I Get Married Too?
5.9
Why Did I Get Married Too? - Teaser
Why Did I Get Married Too?  Teaser

Synopsis

Four couples find themselves struggling to save their marriages once again on their annual marriage retreat, while each of them battle through financial, physical, mental, and emotional issues.

Cast

Janet Jackson
Janet Jackson
Patricia
Michael Jai White
Michael Jai White
Marcus
Tyler Perry
Tyler Perry
Terry
Tasha Smith
Tasha Smith
Angela
Jill Scott
Sheila
Sharon Leal
Sharon Leal
Dianne
Malik Yoba
Malik Yoba
Gavin
Richard T. Jones
Richard T. Jones
Mike
Lamman Rucker
Troy
Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr.
Porter
Director Tyler Perry
Writer Tyler Perry
Composer Aaron Zigman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2010
Online premiere 3 September 2010
World premiere 22 March 2010
Release date
22 March 2010 Russia 16+
22 March 2010 Kazakhstan
2 April 2010 USA
22 March 2010 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $60,673,972
Production Georgia Department of Economic Development, Lionsgate, The Tyler Perry Company
Also known as
Why Did I Get Married Too?, ¿Por qué me casé también?, ¿Por qué me casé yo también?, Auch Liebe macht mal Ferien 2, Ego giati panteftika?, Lấy Vợ Làm Chi? 2, Małżeństwa i ich przekleństwa 2, Por Que Eu Me Casei Também?, Porque é Que Me Casei Também?, Pourquoi je me suis marié aussi?, Tyler Perry's Why Did I Get Married Too?, Why Did I Get Married 2, Why Did I Get Married Too, Зачем мы женимся снова?, 我為什麼結婚2, 理想の夫婦のつくり方, 結婚真好？2, Por Que Eu Me Casei Também

Film rating

5.9
Rate 14 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Why Did I Get Married Too? - Teaser
Why Did I Get Married Too? Teaser
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