Cast
Rodrigo Mendez-Roca
Fabian, Sebastian's Cousin
Liv Fruyano
Love, Choco's girlfriend
Cast and Crew
Composer
John Dobry, Jeremiah Vancans
Film details
Country
Bolivia / USA
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2003
World premiere
31 August 2003
Release date
|29 October 2004
|Russia
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|29 October 2004
|Belarus
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|29 October 2004
|Kazakhstan
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|31 August 2003
|USA
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|29 October 2004
|Ukraine
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Production
BoSD Films LLC, Bods Film LLC
Also known as
Dependencia sexual, Sexual Dependency, Dependência Sexual, Elämä polttaa, Seksualine priklausomybe, Seksualna zavisnost, Uzależnienie seksualne, Сексуальная зависимость