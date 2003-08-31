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Poster of Sexual Dependency
5.9
Kinoafisha Films Sexual Dependency
5.9

Sexual Dependency

, 2003
Dependencia sexual / Sexual dependency
Bolivia, USA / Drama / 18+
Poster of Sexual Dependency
5.9

Cast

Alexandra Aponte
Jessica
Roberto Urbina
Sebastian
Jorge Antonio Saavedra
Choco
Ronica V. Reddick
Adinah
Matthew Guida
Tyler
Matt Cavenaugh
Sean
Rodrigo Mendez-Roca
Fabian, Sebastian's Cousin
Liv Fruyano
Love, Choco's girlfriend
David Budd
Nick
Versee Damien
Jeremiah
Director Rodrigo Bellot
Writer Rodrigo Bellot, Lenelle N. Moise
Composer John Dobry, Jeremiah Vancans
Cast and Crew

Film details

Country Bolivia / USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2003
World premiere 31 August 2003
Release date
29 October 2004 Russia
29 October 2004 Belarus
29 October 2004 Kazakhstan
31 August 2003 USA
29 October 2004 Ukraine
Production BoSD Films LLC, Bods Film LLC
Also known as
Dependencia sexual, Sexual Dependency, Dependência Sexual, Elämä polttaa, Seksualine priklausomybe, Seksualna zavisnost, Uzależnienie seksualne, Сексуальная зависимость

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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Updated 22 September 2021
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