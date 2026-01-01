Menu
Poster of The Treasure of San Gennaro
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.9
2 posters
Kinoafisha Films The Treasure of San Gennaro

The Treasure of San Gennaro

Operazione San Gennaro 18+
Synopsis

An American gangster in Italy enlists a local gang to help him steal the treasure of Naples' patron saint.
Country France / Italy / West Germany
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1966
World premiere 25 November 1966
Release date
25 November 1966 Italy
Production Ultra Film, Societé Cinématographique Lyre, Roxy Film
Also known as
Operazione San Gennaro, Treasure of San Gennaro, Operación San Genaro, Unser Boß ist eine Dame, Операция «Святой Януарий», Arreglo de cuentas en San Gennaro, Den vilda jakten på juvelerna, Fem på i San Gennaro, Golpe de Mestre à Napolitana, Napoli macerası, Napori to onna to dorobôtachi, Operação San Genaro, Operação São Genaro, Operacija San Djenaro, Operacja Święty January, Operation San Gennaro, Operațiunea San Gennaro, Pyhä Januarius, San Gennaro kincse, San Gennaro, i listeia enos Agiou, St. Januarius, The Treasure of San Gennaro, Επιχείρησις: Σαν Τζενάρο, Ο θησαυρός του Σαν Τζενάρο, Σαν Τζενάρο: η ληστεία ενός αγίου, Операція «Святий Януарій», Съкровището на Сан Дженаро, ナポリと女と泥棒たち
Director
Dino Risi
Cast
Nino Manfredi
Senta Berger
Harry Guardino
Cast and Crew
Similar films for The Treasure of San Gennaro
L'oro di Napoli 7.3
L'oro di Napoli (1954)
Cops and Robbers 7.2
Cops and Robbers (1951)
7.0
March on Rome (1963)
Signore e signori, buonanotte 6.7
Signore e signori, buonanotte (1976)
Am I Beautiful? 6.8
Am I Beautiful? (1998)
Controsesso 6.6
Controsesso (1964)
Roaring Years 7.3
Roaring Years (1962)
The Bachelor 6.5
The Bachelor (1956)
Primo amore 6.6
Primo amore (1978)
Scent of a Woman 7.4
Scent of a Woman (1974)
I nostri mariti 6.4
I nostri mariti (1966)
Ugly, Dirty and Bad 7.1
Ugly, Dirty and Bad (1976)

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
