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Tayny smerti
5.8
Tayny smerti
, 2009
Tayny smerti
Russia / Documentary / 18+
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5.8
Tayny smerti
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Cast
Sergey Chonishvili
Dmitry Polonsky
Marina Daynovets
Director
Anastasiya Popova
,
Anastasiya Popova
Writer
Marina Bandilenko
,
Saida Medvedeva
Composer
Mark Erman
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2009
Production
Masterskaya
Also known as
Tayny smerti, Тайны смерти
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Film rating
5.8
Rate
10
votes
6.2
IMDb
Place in the rating
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