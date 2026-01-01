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Poster of Tayny smerti
5.8
Tayny smerti - Trailer
Kinoafisha Films Tayny smerti
5.8

Tayny smerti

, 2009
Tayny smerti
Russia / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Tayny smerti
5.8
Tayny smerti - Trailer
Tayny smerti  Trailer

Cast

Sergey Chonishvili
Sergey Chonishvili
Dmitry Polonsky
Marina Daynovets
Director Anastasiya Popova, Anastasiya Popova
Writer Marina Bandilenko, Saida Medvedeva
Composer Mark Erman
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2009
Production Masterskaya
Also known as
Tayny smerti, Тайны смерти

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
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