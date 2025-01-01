Menu
Anastasiya Popova

Date of Birth
14 June 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Actress, Producer

Popular Films

Baikal 8.2
Baikal (2021)
Tayny lyubvi 5.8
Tayny lyubvi (2009)
Tayny smerti 5.7
Tayny smerti (2009)

Filmography

Genre
Year
Imperiya: Petr I
Imperiya: Petr I
Drama, History 2022, Russia
Baikal 8.2
Baikal
Documentary, Family 2021, Russia
257 Reasons to Live
257 Reasons to Live
Drama, Comedy 2020, Russia
Tayny lyubvi 5.8
Tayny lyubvi
Documentary 2009, Russia
Tayny smerti 5.7
Tayny smerti
Documentary 2009, Russia
