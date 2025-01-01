Menu
Anastasiya Popova
Anastasiya Popova
Anastasiya Popova
Date of Birth
14 June 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Actress, Producer
Popular Films
8.2
Baikal
(2021)
5.8
Tayny lyubvi
(2009)
5.7
Tayny smerti
(2009)
Filmography
Imperiya: Petr I
Drama, History
2022, Russia
8.2
Baikal
Baikal
Documentary, Family
2021, Russia
Watch trailer
257 Reasons to Live
Drama, Comedy
2020, Russia
5.8
Tayny lyubvi
Tayny lyubvi
Documentary
2009, Russia
Watch trailer
5.7
Tayny smerti
Tayny smerti
Documentary
2009, Russia
Watch trailer
