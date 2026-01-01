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Poster of Marat, Lika i Leonidik
7.6
Kinoafisha Films Marat, Lika i Leonidik
7.6

Marat, Lika i Leonidik

, 1971
Marat, Lika i Leonidik
USSR / Drama / 18+
Poster of Marat, Lika i Leonidik
7.6

Cast

Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Zbruyev
Marat
Olga Yakovleva
Lika
Lev Kruglyy
Lev Kruglyy
Leonidik
Director Anatoli Efros, Yuri Krotenko
Writer Aleksei Arbuzov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1971
Production Main Edition of Literary-Dramatic Programs
Also known as
Marat, Lika i Leonidik, Марат, Лика и Леонидик

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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