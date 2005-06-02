Also known as

Moartea domnului Lazarescu, The Death of Mr. Lazarescu, A Morte do Sr. Lazarescu, La noche del señor Lazarescu, The Death of Mister Lazarescu, A morte do senhor Lazarescu, A Morte do Sr. Lazaresco, Der Tod des Herrn Lazarescu, Herr Lazarescus död, Herra Lazarescun kuolema, Hr. Lazarescus sidste rejse, La mort de Dante Lazarescu, La mort de Monsieur Lazarescu, La mort del senyor Lazarescu, La morte del signor Lazarescu, La muerte del señor Lazarescu, La muerte del Sr. Lazarescu, Lazarescu úr halála, Lazarescus død, Moartea domnului Lãzãrescu, Śmierć pana Lazarescu, Smrt gospodina Lazareskua, Smrt pana Lazaresca, Smrť pána Lazaresca, Η οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου, Смерть господина Лазареску, Смъртта на господин Лазареску, ラザレスク氏の最期, 無醫可靠, Bay Lazarescu’nun Ölümü, Moartea domnului Lăzărescu

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