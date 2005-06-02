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Poster of The Death of Mr. Lazarescu
8.0
Kinoafisha Films The Death of Mr. Lazarescu
8.0

The Death of Mr. Lazarescu

, 2005
Moartea domnului Lazarescu
Romania / Drama / 18+
Poster of The Death of Mr. Lazarescu
8.0

Cast

Doru Ana
Sandu Sterian
Dan Chiriac
Medic triaj Spitalui Universitar
Monica Barladeanu
Mariana
Alina Brezunteanu
Dr. Zamfir
Dorian Boguta
Ambulantier
Mitrica Stan
Dr. Mirica
Mihai Bratila
Dr. Breslasu
Dragoș Bucur
Misu
Robert Bumbes
Robert
Mirela Cioaba
Marioara
Director Cristi Puiu
Writer Cristi Puiu, Razvan Radulescu
Composer Andreea Paduraru
Cast and Crew

Film details

Country Romania
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2005
World premiere 2 June 2005
Release date
9 December 2005 Austria
11 January 2006 France
13 April 2006 Hungary
15 February 2007 Netherlands
26 December 2005 Norway
22 September 2005 Romania
MPAA R
Also known as
Moartea domnului Lazarescu, The Death of Mr. Lazarescu, A Morte do Sr. Lazarescu, La noche del señor Lazarescu, The Death of Mister Lazarescu, A morte do senhor Lazarescu, A Morte do Sr. Lazaresco, Der Tod des Herrn Lazarescu, Herr Lazarescus död, Herra Lazarescun kuolema, Hr. Lazarescus sidste rejse, La mort de Dante Lazarescu, La mort de Monsieur Lazarescu, La mort del senyor Lazarescu, La morte del signor Lazarescu, La muerte del señor Lazarescu, La muerte del Sr. Lazarescu, Lazarescu úr halála, Lazarescus død, Moartea domnului Lãzãrescu, Śmierć pana Lazarescu, Smrt gospodina Lazareskua, Smrt pana Lazaresca, Smrť pána Lazaresca, Η οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου, Смерть господина Лазареску, Смъртта на господин Лазареску, ラザレスク氏の最期, 無醫可靠, Bay Lazarescu’nun Ölümü, Moartea domnului Lăzărescu

Film rating

8.0
Rate 13 votes

Quotes

Mr. Lazarescu (Domnui Lazarescu) Excuse me, Nurse, but how old are you?
Mioara Avram I'm not that young anymore. I'm 55.
Mr. Lazarescu (Domnui Lazarescu) 55?
Mioara Avram Yes. In September.
Mr. Lazarescu (Domnui Lazarescu) In September? Just like Virgil, my brother-in-law, only he's 68.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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