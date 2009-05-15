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Poster of Police, Adjective
7.4
Police, Adjective - Trailer
Kinoafisha Films Police, Adjective
7.4

Police, Adjective

, 2009
Politist, adjectiv
Romania / Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of Police, Adjective
7.4
Police, Adjective - Trailer
Police, Adjective  Trailer

Synopsis

A police officer refuses to arrest a young man for offering drugs to his friends.

Cast

Vlad Ivanov
Vlad Ivanov
Anghelache
Ion Stoica
Nelu
Irina Saulescu
Anca
Cosmin Seleși
Costi
Dragoș Bucur
Cristi
Cerasela Trandafir
Gina
Marian Ghenea
Prosecutor
Serban Georgevici
Sica
George Remes
Vali
Adina Dulcu
Dana
Director Corneliu Porumboiu
Writer Corneliu Porumboiu
Cast and Crew

Film details

Country Romania
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2009
World premiere 15 May 2009
Release date
26 August 2010 Russia ЛеопАрт
26 August 2010 Belarus
14 January 2010 Greece
26 August 2010 Kazakhstan
26 August 2010 Ukraine
Budget €800,000
Worldwide Gross $162,974
Production 42 Km Film, Periscop Film, Racova
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Film rating

7.4
Rate 11 votes
7 IMDb

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Police, Adjective - Trailer
Police, Adjective Trailer
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