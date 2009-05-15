Film details
Country
Romania
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2009
World premiere
15 May 2009
Release date
|26 August 2010
|Russia
| ЛеопАрт
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|26 August 2010
|Belarus
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|14 January 2010
|Greece
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|26 August 2010
|Kazakhstan
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|26 August 2010
|Ukraine
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Budget
€800,000
Worldwide Gross
$162,974
Production
42 Km Film, Periscop Film, Racova
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