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Poster of Jesus of Montreal
7.4
Kinoafisha Films Jesus of Montreal
7.4

Jesus of Montreal

, 1989
Jesus de montreal
Canada, France / Drama / 18+
Poster of Jesus of Montreal
7.4

Cast

Catherine Wilkening
Mireille
Johanne Marie Tremblay
Constance Lazure
Rémy Girard
Rémy Girard
Martin
Robert Lepage
René
Gilles Pelletier
Fr. Raymond Leclerc
Yves Jacques
Yves Jacques
Richard Cardinal
Denys Arcand
Denys Arcand
Lothaire Bluteau
Lothaire Bluteau
Daniel Coulombe
Cédric Noël
Pascal Berger
Pauline Martin
Chroniqueuse radio
Véronique Le Flaguais
Animatrice télé
Director Denys Arcand
Writer Denys Arcand
Composer Jean-Marie Benoît, François Dompierre, Yves Laferrière
Cast and Crew

Film details

Country Canada / France
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1989
World premiere 15 May 1989
Release date
15 May 1989 Canada
17 May 1989 France
17 May 1989 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,601,612
Production Max Films Productions, Gérard Mital Productions, National Film Board of Canada (NFB)
Also known as
Jésus de Montréal, Jesus of Montreal, Jesús de Montreal, Jesus de Montreal, Jesus von Montreal, Jesus av Montreal, Jesus fra Montreal, Jesus från Montreal, Jezís z Montrealu, Jezus z Montrealu, Montreal'li İsa, Montreáli Jézus, Montrealin Jeesus, O Iisous tou Montreal, Иисус из Монреаля, Исус от Монреал, モントリオールのジーザス, 蒙特婁的耶穌, Jesus fra Montréal

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.5 IMDb

Quotes

Daniel Que sera, sera.
Martin Whatever will be, will be.
René The future's not ours to see.
Constance Que sera, sera.
Mireille Cha cha cha.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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