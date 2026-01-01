ProductionMax Films Productions, Gérard Mital Productions, National Film Board of Canada (NFB)
Also known as
Jésus de Montréal, Jesus of Montreal, Jesús de Montreal, Jesus de Montreal, Jesus von Montreal, Jesus av Montreal, Jesus fra Montreal, Jesus från Montreal, Jezís z Montrealu, Jezus z Montrealu, Montreal'li İsa, Montreáli Jézus, Montrealin Jeesus, O Iisous tou Montreal, Иисус из Монреаля, Исус от Монреал, モントリオールのジーザス, 蒙特婁的耶穌, Jesus fra Montréal
Film rating
7.4
Rate15 votes
7.5IMDb
Quotes
DanielQue sera, sera.
MartinWhatever will be, will be.
RenéThe future's not ours to see.
ConstanceQue sera, sera.
MireilleCha cha cha.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.