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Poster of Legal Eagles
6.0
Kinoafisha Films Legal Eagles
6.0

Legal Eagles

, 1986
Legal Eagles
USA / Romantic, Comedy, Crime / 18+
Poster of Legal Eagles
6.0

Synopsis

A New York district attorney works and flirts with his adversary and her kooky artist client, who is on trial for a murder she didn't commit.

Cast

Robert Redford
Robert Redford
Tom Logan
Debra Winger
Debra Winger
Laura Kelly
Daryl Hannah
Daryl Hannah
Chelsea Deardon
Brian Dennehy
Brian Dennehy
Cavanaugh
Terence Stamp
Terence Stamp
Victor Taft
Steven Hill
Steven Hill
Bower
John McCartney
David Clennon
Blanchard
John McMartin
Forrester
Jennifer Dundas
Jennifer Logan
Roscoe Lee Browne
Judge Dawkins
Director Ivan Reitman
Writer Ivan Reitman, Jim Cash, Jack Epps Jr.
Composer Elmer Bernstein
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1986
World premiere 18 June 1986
Release date
18 June 1986 Russia 18+
24 September 1986 France
1 October 1986 Germany
15 October 1986 Greece
11 May 1989 Hungary 6
14 November 1986 Ireland PG
7 November 1986 Italy
21 March 1987 Japan PG12
18 June 1986 Kazakhstan
20 June 1986 USA
18 June 1986 Ukraine
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $93,151,591
Production Universal Pictures, Mirage Enterprises, Northern Lights Entertainment
Also known as
Legal Eagles, Peligrosamente juntos, L'affaire Chelsea Deardon, Perigosamente Juntos, Staatsanwälte küsst man nicht, En tavla för mycket, Farliga tillsammans, Kohtukullid, Leg med ild, Legal Eagles - En tavla för mycket, Les ailes de la justice, Lovens ørn, Lovens ørner, Orel pravice, Orli práva, Orlové práva, Orlovi pravde, Orły Temidy, Pericolosamente insieme, Staatsanwälte küßt man nicht, Törvényszéki héják, Treis kai monadikoi, Vaaralliset yhdessä, Vulturii legii, Yasal Kartallar, Τρείς και μοναδικοί, Орли на правосъдието, Орли юриспруденції, Орлы юриспруденции, 夜霧のマンハッタン, 法網神鷹, Orlove prava

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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