Poster of L'homme orchestre
6.3 IMDb Rating: 6.2
3 posters
Kinoafisha Films L'homme orchestre

L'homme orchestre

Homme orchestre, L' 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1970
World premiere 18 September 1970
Release date
18 September 1970 France
20 November 1970 Germany
15 November 1970 Greece
10 October 1970 USA
Production Gaumont Distribution, Gaumont International
Also known as
L'homme orchestre, The Band, Alles tanzt nach meiner Pfeife, El hombre orquesta, Piti, piti, pá, The One Man Band, The Orchestra Man, Человек-оркестр, Beato tra le donne, Człowiek orkiestra, Dagens mand i skysovs, Den stora skandalen, Hjelp, jeg er blitt far!, İki bebek yirmi melek, L'home orquestra, Lányok pórázon, Mees nagu orkester, Met de muziek mee, O Homem Orquestra, Omul orchestra, Piti Piti Pa, Piti piti pá, Um Homem Orquestra, Yirmi melek, iki bebek, Λουί ντε Φυνές: Άσσος στο χορό, μαέστρος στο καράτε, Ο άνθρωπος ορχήστρα, Людина-оркестр, Чoвекът-оркестър
Director
Serge Korber
Cast
Louis de Funes
Louis de Funes
Noëlle Adam
Olivier De Funès
Paul Préboist
Puck Adams
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack L'homme orchestre
