Country Poland
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1964
World premiere 1 April 1964
Release date
26 February 1966 Denmark
25 November 1966 Finland
3 November 1967 Netherlands
18 November 1965 Poland
Production Film Polski Film Agency, Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna i Filmowa (PWSTiF), Szkola Filmowa
Also known as
Rysopis, Identification Marks: None, Marcas identificatorias: Ninguna, Besondere Kennzeichen: Keine, Irrallinen, Lični opis, Særlige kendetegn: Ingen, Särskilda kännetecken: Inga, Segni particolari: nessuno, Semnalmente, Signes particuliers: Néant, Sinais de Identificação: Nenhum, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ουδέν, Особые приметы, 特征：无, 身分証明書
Director
Jerzy Skolimowski
Cast
Jerzy Skolimowski
Elzbieta Czyzewska
Andrzej Żarnecki
Tadeusz Minc
Marek Piwowski
Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.6 IMDb
