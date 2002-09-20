Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Funny Ha Ha
Poster of Funny Ha Ha
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Funny Ha Ha

Funny Ha Ha

Funny Ha Ha 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2002
World premiere 20 September 2002
Release date
15 June 2003 Russia 16+
19 April 2007 Argentina ATP
16 March 2006 Great Britain
26 October 2006 Greece
15 June 2003 Kazakhstan
20 September 2002 USA
15 June 2003 Ukraine
Worldwide Gross $88,078
Production Goodbye Cruel Releasing, Houston King Productions
Also known as
Funny Ha Ha, Χα! Χα! Πολύ αστείο, Смешно, ха-ха
Director
Andrew Bujalski
Cast
Kate Dollenmayer
Christian Rudder
Cast and Crew
Similar films for Funny Ha Ha
Anashim Shehem Lo Ani 6.4
Anashim Shehem Lo Ani (2016)
Christmas, Again 6.6
Christmas, Again (2014)
See You in September 4.6
See You in September (2010)
Hannah Takes the Stairs 5.6
Hannah Takes the Stairs (2007)
Mutual Appreciation 6.7
Mutual Appreciation (2005)
A Common Thread 6.9
A Common Thread (2004)
Institute Benjamenta 7.0
Institute Benjamenta (1995)
Identification Marks: None 6.7
Identification Marks: None (1964)
Results 5.3
Results (2015)

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Marnie Hey, if you could move anywhere, if you were moving out of here, just anywhere in the country, or anywhere I guess, where would you move?
Alex I dunno. I guess a better question is: if you were thirteen feet tall, would you rather be that or have eyes on the stalks on top of your head?
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more