Russian
Poster of A Good Woman
6.4 IMDb Rating: 6.4
2 posters
Kinoafisha Films A Good Woman

A Good Woman

A Good Woman 18+
Country USA / Great Britain / Italy / Spain / Luxembourg
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2004
Online premiere 13 May 2005
World premiere 15 September 2004
Release date
15 September 2004 Russia 12+
23 June 2005 Australia PG
15 September 2004 Canada
13 May 2005 Great Britain
15 September 2004 Kazakhstan
3 February 2006 USA
15 September 2004 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $6,878,433
Production Beyond Films, Magic Hour Media, Thema Production
Also known as
A Good Woman, Mujer seductora, amante perfecta, Falsária, Gera moteris, Gizemli kadın, Good Woman - Ein Sommer in Amalfi, Jóasszony: akiről egy város beszél, La séductrice, Le seduttrici, O femeie pe cinste!, Porządna kobieta, Todellinen lady, Uma Boa Mulher, Uma Mulher Fiel, Une femme honorable, Vejir lady Windermerove, Гарна жінка, Една добра жена, Хорошая женщина, 理想の女（ひと）, 美麗誘惑
Director
Mike Barker
Cast
Helen Hunt
Helen Hunt
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Milena Vukotic
Milena Vukotic
Mark Umbers
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Cast and Crew
6.4
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Meg Windermere Can you imagine what people would say?
Mrs. Erlynne Well, if we're always guided by other people's thoughts what's the point of having our own?
Listen to the
soundtrack A Good Woman
Stills
