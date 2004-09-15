CountryUSA / Great Britain / Italy / Spain / Luxembourg
Runtime1 hour 33 minutes
Production year2004
Online premiere13 May 2005
World premiere15 September 2004
Release date
15 September 2004
Russia
12+
23 June 2005
Australia
PG
15 September 2004
Canada
13 May 2005
Great Britain
15 September 2004
Kazakhstan
3 February 2006
USA
15 September 2004
Ukraine
MPAAPG
Worldwide Gross$6,878,433
ProductionBeyond Films, Magic Hour Media, Thema Production
Also known as
A Good Woman, Mujer seductora, amante perfecta, Falsária, Gera moteris, Gizemli kadın, Good Woman - Ein Sommer in Amalfi, Jóasszony: akiről egy város beszél, La séductrice, Le seduttrici, O femeie pe cinste!, Porządna kobieta, Todellinen lady, Uma Boa Mulher, Uma Mulher Fiel, Une femme honorable, Vejir lady Windermerove, Гарна жінка, Една добра жена, Хорошая женщина, 理想の女（ひと）, 美麗誘惑