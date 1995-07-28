Menu
Synopsis

In a future where the polar ice-caps have melted and Earth is almost entirely submerged, a mutated mariner fights starvation and outlaw "smokers," and reluctantly helps a woman and a young girl try to find dry land.
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1995
Online premiere 16 August 2022
World premiere 28 July 1995
Release date
28 July 1995 Russia 12+
14 September 1995 Australia
22 September 1995 Brazil
12 October 1995 Czechia U
27 October 1995 Denmark
1 December 1995 Estonia
22 September 1995 Finland
25 October 1995 France
21 September 1995 Germany
11 August 1995 Great Britain
27 October 1995 Greece
24 August 1995 Hong Kong
19 October 1995 Hungary
28 September 1995 Iceland
11 August 1995 Ireland
15 September 1995 Italy
26 August 1995 Japan
28 July 1995 Kazakhstan
27 September 1995 Netherlands
24 November 1995 Norway
6 September 1995 Philippines
6 October 1995 Poland
5 October 1995 Portugal
2 September 1995 South Korea
8 September 1995 Spain
13 October 1995 Sweden
21 October 1995 Taiwan
10 November 1995 Turkey
28 July 1995 USA
28 July 1995 Ukraine
20 October 1995 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $264,218,220
Production Universal Pictures, Gordon Company, Davis Entertainment
Also known as
Waterworld, Waterworld: Mundo acuático, Mundo acuático, Водный мир, Lumea acvatică, O'lum Ha-Mayim, Potopljeni svet, Su dünyası, Suv dunyosi, Thế Giới Nước, Ūdenspasaule, Un monde sans terre, Vandens pasaulis, Vatnaveröld, Veemaailm, Vízivilág, Vodeni svijet, Vodní svět, Vodný svet, Waterworld - Vízivilág, Waterworld: Lumea apelor, Waterworld: O Segredo das Águas, Wodny świat, Ydatinos kosmos, Υδάτινος κόσμος, Воден свят, Водени свет, Водний світ, ウォーターワールド, 未来水世界, 水世界
Director
Kevin Reynolds
Cast
Kevin Costner
Kevin Costner
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Jeanne Tripplehorn
Jeanne Tripplehorn
Michael Jeter
Gerard Murphy
Cast and Crew
Film Reviews

Perfect blue 30 October 2024, 12:29
Ну и конечно идея постапокалипсиса на воде - это пушка, больше нигде такого не видела
Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:28
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
Quotes
Depth Gauge [Sees the Mariner's lit flare about to fall on the oil. An end to his miserable existence] Oh, thank God!
[Kaboom]
Listen to the
soundtrack Waterworld
Stills
