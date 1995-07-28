Film Reviews
Perfect blue 30 October 2024, 12:29
Ну и конечно идея постапокалипсиса на воде - это пушка, больше нигде такого не видела
Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:28
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
|28 July 1995
|Russia
|12+
|14 September 1995
|Australia
|22 September 1995
|Brazil
|12 October 1995
|Czechia
|U
|27 October 1995
|Denmark
|1 December 1995
|Estonia
|22 September 1995
|Finland
|25 October 1995
|France
|21 September 1995
|Germany
|11 August 1995
|Great Britain
|27 October 1995
|Greece
|24 August 1995
|Hong Kong
|19 October 1995
|Hungary
|28 September 1995
|Iceland
|11 August 1995
|Ireland
|15 September 1995
|Italy
|26 August 1995
|Japan
|28 July 1995
|Kazakhstan
|27 September 1995
|Netherlands
|24 November 1995
|Norway
|6 September 1995
|Philippines
|6 October 1995
|Poland
|5 October 1995
|Portugal
|2 September 1995
|South Korea
|8 September 1995
|Spain
|13 October 1995
|Sweden
|21 October 1995
|Taiwan
|10 November 1995
|Turkey
|28 July 1995
|USA
|28 July 1995
|Ukraine
|20 October 1995
|Uruguay