Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wolke Neun / Cloud nine
Poster of Wolke Neun / Cloud nine
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Wolke Neun / Cloud nine

Wolke Neun / Cloud nine

Wolke Neun / Cloud nine 18+
Напомним о выходе в прокат
Wolke Neun / Cloud nine - international trailer
Wolke Neun / Cloud nine  international trailer
Country Germany
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2008
Online premiere 30 June 2025
World premiere 17 May 2008
Release date
20 August 2009 Russia Кино без границ
20 August 2009 Belarus
18 May 2008 France
22 June 2008 Germany 12
20 August 2009 Kazakhstan
6 November 2008 Netherlands 12
18 March 2009 Spain
17 May 2008 USA
20 August 2009 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $4,954,571
Production Peter Rommel Productions, Senator International, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
Also known as
Wolke 9, Cloud 9, 7e ciel, 7ème Ciel, A kilencedik mennyország, Al nouălea cer, Al setè cel, Cloud Nine, Den niende himmel, Devītās debesis, En el séptimo cielo, Hargez Baraye Eshgh Deer Nist, It's Never Too Late to Love, Nube 9: Nunca es tarde para amar, Nunca é Tarde Demais Para Amar, Nunca es tarde para amar, Sedmé nebe, Settimo cielo, Sevmek İcin Geç Değil, Sjunde himlen, W siódmym niebie, Wolke Neun, Σύννεφο 9, На 9 небе, На дев'ятому небі, 極樂九重天
Director
Andreas Dresen
Andreas Dresen
Cast
Ursula Werner
Horst Rehberg
Horst Westphal
Steffi Kühnert
Cast and Crew
Similar films for Wolke Neun / Cloud nine
Stopped on Track 7.8
Stopped on Track (2011)
Grill Point / Halbe Treppe 7.1
Grill Point / Halbe Treppe (2002)
The Double Lover 6.1
The Double Lover (2017)
Sticky: A (Self) Love Story 6.3
Sticky: A (Self) Love Story (2016)
Summer '04 6.4
Summer '04 (2006)
Broken Flowers 7.1
Broken Flowers (2005)
Rabiye 6.7
Rabiye (2022)
Summer in Berlin 6.3
Summer in Berlin (2005)
Gundermann 7.3
Gundermann (2018)
As We Were Dreaming 6.3
As We Were Dreaming (2015)
Whisky mit Wodka 6.3
Whisky mit Wodka (2009)
Polizistin, Die 7.0
Polizistin, Die (2000)

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Wolke Neun / Cloud nine - international trailer
Wolke Neun / Cloud nine International trailer
Wolke Neun / Cloud nine - trailer
Wolke Neun / Cloud nine Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more