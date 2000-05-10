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Poster of Polizistin, Die
7.0
Kinoafisha Films Polizistin, Die
7.0

Polizistin, Die

, 2000
Polizistin, Die
Germany / Drama / 18+
Poster of Polizistin, Die
7.0

Cast

Gabriela Maria Schmeide
Anne
Axel Prahl
Axel Prahl
Mike
Yevgeni Sitokhin
Jegor
Paul Grubba
Benny
Katrin Sass
Frau Kubitschek
Horst Krause
Albert
Martin Seifert
Herr Kubitschek
Klaus Manchen
Wagner
Heidemarie Schneider
Frau Seifert
Ursula Werner
Mutter Schmiedel
Director Andreas Dresen
Writer Annegret Held, Laila Stieler
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2000
World premiere 10 May 2000
Release date
10 May 2000 USA
Production UFA Film & Medienproduktion, WDR Fernsehen, Westdeutsche Universum-Film GmbH
Also known as
Die Polizistin, A rendőrnő, L'inspectrice de police, Policewoman, Policjantka, The Policewoman

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.5 IMDb
Updated 1 May 2024
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