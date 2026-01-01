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Poster of Other People's Letters
6.6
Kinoafisha Films Other People's Letters
6.6

Other People's Letters

, 1975
Chuzhie pisma
USSR / Drama / 18+
Poster of Other People's Letters
6.6

Cast

Irina Kupchenko
Irina Kupchenko
Vera Ivanovna
Svetlana Smirnova
Zina Begunkova
Sergey Kovalenkov
Igor
Zinaida Sharko
Angelina Grigoryevna
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Priachin
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Shura
Natalya Skvortsova
Valya
Pyotr Arzhanov
Nikolay Artomovich, uchitel
Mayya Bulgakova
Mayya Bulgakova
maty Zini i Shuri
Valentina Vladimirova
Valentina Vladimirova
Antonina Karpovna, uchitelnitsa
Director Ilya Averbakh
Writer Natalya Ryazantseva
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1975
World premiere 16 December 1975
Release date
16 December 1975 Russia 12+
20 December 1975 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhie pisma, Cudze listy, Fremde Briefe, Idegen levelek, Kärleksbrevet, Kuvitellut kirjeet, Lettere altrui, Other People's Letters, Ta grammata mias allis, Чужие письма

Film rating

6.6
Rate 11 votes
7.1 IMDb
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