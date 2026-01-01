Cast
Zinaida Sharko
Angelina Grigoryevna
Pyotr Arzhanov
Nikolay Artomovich, uchitel
Cast and Crew
Director
Ilya Averbakh
Writer
Natalya Ryazantseva
Composer
Oleg Karavaychuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
1975
World premiere
16 December 1975
Release date
|16 December 1975
|Russia
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|12+
|20 December 1975
|USA
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Chuzhie pisma, Cudze listy, Fremde Briefe, Idegen levelek, Kärleksbrevet, Kuvitellut kirjeet, Lettere altrui, Other People's Letters, Ta grammata mias allis, Чужие письма