Production20th Century Studios, TSG Entertainment, Amblin Entertainment
Also known as
West Side Story, Amor sin barreras, 西城故事, Amor, Sublime Amor, Batı Yakası'nın Hikayesi, Câu Chuyện Phía Tây, Historia del lado oeste, Poveste din cartierul de vest, Priča sa zapadne strane, San Juan Hill, Sipour Ha'Parvarim, Vestsaidas stāsts, Vestsaido istorija, Zgodbe z zahodne strani, Вестсайдская история, Вестсайдська історія, Прича са западне стране, Уестсайдска история, 웨스트 사이드 스토리, ウエスト・サイド・ストーリー, 西区故事, Steven Spielberg's West Side Story, Batı Yakasının Hikâyesi