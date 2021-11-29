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Poster of West Side Story
7.4
West Side Story - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films West Side Story
7.4

West Side Story

, 2021
West Side Story
USA / Musical, Romantic, Crime / 18+
Trailers
Poster of West Side Story
7.4
West Side Story - Dubbed trailer 2
West Side Story  Dubbed trailer 2

Cast

Ansel Elgort
Ansel Elgort
Tony
Rita Moreno
Rita Moreno
Valentina
Rachel Zegler
Rachel Zegler
María
Ariana DeBose
Ariana DeBose
Anita
David Alvarez
David Alvarez
Bernardo
Corey Stoll
Corey Stoll
Lieutenant Schrank
Brian d'Arcy James
Brian d'Arcy James
Officer Krupke
Mike Faist
Mike Faist
Riff
Josh Rivera
Chino
Ezra Menas
Ezra Menas
Anybodys
Director Steven Spielberg
Writer Tony Kushner, Arthur Laurents
Composer Leonard Bernstein
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 36 minutes
Production year 2021
Online premiere 2 March 2022
World premiere 29 November 2021
Release date
9 December 2021 Russia Disney Studios 12+
26 December 2021 Australia
10 December 2021 Austria
9 December 2021 Belarus
9 December 2021 Brazil
10 December 2021 Canada
9 December 2021 Czechia
8 December 2021 Denmark 15
10 December 2021 Estonia MS12
10 December 2021 Finland
8 December 2021 France
10 December 2021 Germany
10 December 2021 Great Britain
9 December 2021 Greece
6 January 2022 Hong Kong
9 December 2021 Hungary
8 December 2021 Indonesia
10 December 2021 Ireland
23 December 2021 Italy
11 February 2022 Japan G
9 December 2021 Kazakhstan
9 December 2021 Mexico
9 December 2021 Netherlands
10 December 2021 Poland
8 December 2021 Portugal
6 January 2022 Singapore
12 January 2022 South Korea
22 December 2021 Spain
10 December 2021 Sweden
21 January 2022 Taiwan 12+
9 December 2021 Thailand
10 December 2021 Turkey
10 December 2021 USA
9 December 2021 Ukraine
9 December 2021 Uruguay
24 December 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $76,016,171
Production 20th Century Studios, TSG Entertainment, Amblin Entertainment
Also known as
West Side Story, Amor sin barreras, 西城故事, Amor, Sublime Amor, Batı Yakası'nın Hikayesi, Câu Chuyện Phía Tây, Historia del lado oeste, Poveste din cartierul de vest, Priča sa zapadne strane, San Juan Hill, Sipour Ha'Parvarim, Vestsaidas stāsts, Vestsaido istorija, Zgodbe z zahodne strani, Вестсайдская история, Вестсайдська історія, Прича са западне стране, Уестсайдска история, 웨스트 사이드 스토리, ウエスト・サイド・ストーリー, 西区故事, Steven Spielberg's West Side Story, Batı Yakasının Hikâyesi

Film rating

7.4
Rate 25 votes
7.1 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1218 In the Musical genre  58 In the Romantic genre  161 In the Crime genre  111 In films of USA  748 In films of 2021  31

Film Trailers

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West Side Story - Dubbed trailer 2
West Side Story Dubbed trailer 2
West Side Story - Dubbed trailer
West Side Story Dubbed trailer
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soundtrack West Side Story

Quotes

Tony All my life, it's like I'm always just about to fall off the edge of the world's tallest building. I stopped falling the second I saw you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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