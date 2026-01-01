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Poster of The Serf Actress
6.5
Kinoafisha Films The Serf Actress
6.5

The Serf Actress

, 1963
Krepostnaya aktrisa
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of The Serf Actress
6.5

Cast

Tamara Syomina
Tamara Syomina
Anastasiya Batmanova
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
graf Ivan Pavlovich Kutaysov
Dmitri Smirnov
Dmitri Smirnov
knyaz Andrey Tumanskiy
Sergey Yurskiy
Sergey Yurskiy
knyaz Nikita Petrovich Baturin
Grenada Mnatsakanova
Polenka
Aleksandr Potapov
Mitka
Sergey Filippov
Sergey Filippov
upravlyayushchiy Yelpidifor
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Primadonna Glikeriya Orestovna Rykalova
Marina Polbentseva
Avdotya Lytkina
E. Orlov
Lev Lemke
Aleksandr Orlov
Vakhmistr
Director Roman Tikhomirov
Writer Solomon Fogelson, Yevgeni Gerken, Anatoli Zakharov
Composer Nikolai Strelnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1963
World premiere 2 November 1963
Release date
2 November 1963 Russia 12+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Krepostnaya aktrisa, A színésznő szerelme, Bespravna umjetnica, Die leibeigene Schauspielerin, Laulava rakkaus, Nastenka, O Amor Nasceu em Paris, The Serf Actress, To tragoudi tis Rossias, Toroika, Крепостная актриса, トロイカ（1963）, Singing Slave, Batmanova

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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