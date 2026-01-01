Cast
Grenada Mnatsakanova
Polenka
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Primadonna Glikeriya Orestovna Rykalova
Marina Polbentseva
Avdotya Lytkina
Aleksandr Orlov
Vakhmistr
Cast and Crew
Director
Roman Tikhomirov
Writer
Solomon Fogelson, Yevgeni Gerken, Anatoli Zakharov
Composer
Nikolai Strelnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1963
World premiere
2 November 1963
Release date
|2 November 1963
|Russia
|
|12+
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Krepostnaya aktrisa, A színésznő szerelme, Bespravna umjetnica, Die leibeigene Schauspielerin, Laulava rakkaus, Nastenka, O Amor Nasceu em Paris, The Serf Actress, To tragoudi tis Rossias, Toroika, Крепостная актриса, トロイカ（1963）, Singing Slave, Batmanova