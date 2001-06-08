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Poster of Sound of the Sea
5.7
Kinoafisha Films Sound of the Sea
5.7

Sound of the Sea

, 2001
Son de mar
Spain / Drama, Romantic / 18+
Poster of Sound of the Sea
5.7

Cast

Leonor Watling
Leonor Watling
Martina
Eduard Fernández
Eduard Fernández
Sierra
Sergio Caballero
Xavier
Neus Agulló
Roseta
Pep Cortés
Basilio
Juan Muñoz
Director Instituto
Jordi Mollà
Jordi Mollà
Ulises
Ricky Colomer
Abel
Carla Collado
Mujer de Rojo
Pablo Rivero
Jorgito
Director Bigas Luna
Writer Rafael Azcona, Manuel Vicent
Composer Piano Magic
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2001
Online premiere 7 July 2001
World premiere 8 June 2001
Release date
28 November 2003 Italy
8 June 2001 Spain
10 October 2001 USA
MPAA R
Budget €2,750,000
Worldwide Gross $64,469
Production Antena 3 Televisión, Lolafilms, Vía Digital
Also known as
Son de mar, Sound of the Sea, Zvuk mora, A tenger zenéje, Das Meer, die Liebe und der Tod, Meren ääni, O Som do Mar, Pieśń morza, Son de mar - Nicht ohne dich, Sons do Mar, Шум моря, Шумът на морето, マルティナは海

Film rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb
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