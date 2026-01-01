Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Waltz with Bashir Waltz with Bashir Awards

Awards and nominations of Waltz with Bashir 2008

Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best International Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Animated Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2008 Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Special Jury Prize
Winner
Grand Prize
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more