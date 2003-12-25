Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paycheck
6.6
Kinoafisha Films Paycheck
6.6

Paycheck

, 2003
Paycheck
USA / Thriller, Action, Sci-Fi / 18+
Poster of Paycheck
6.6

Synopsis

What seemed like a breezy idea for an engineer to net him millions of dollars, leaves him on the run for his life and piecing together why he's being chased.

Cast

Ben Affleck
Ben Affleck
Jennings
Uma Thurman
Uma Thurman
Rachel
Aaron Eckhart
Aaron Eckhart
Rethrick
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Agent Klein
Emily Coleman
Craig March
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Shorty
Colm Feore
Colm Feore
Wolfe
Joe Morton
Joe Morton
Agent Dodge
Peter Freedman
Peter Freedman
Attorney General Brown
Kathryn Morris
Kathryn Morris
Rita Dunne
Ivana Miličević
Ivana Miličević
Maya-Rachel
Director John Woo
Writer Philip K. Dick, Dean Georgaris
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2003
Online premiere 1 February 2022
World premiere 25 December 2003
Release date
20 February 2004 Russia 18+
11 March 2004 Argentina
18 March 2004 Australia
23 January 2004 Austria
7 April 2004 Bahrain
19 February 2004 Belarus
25 February 2004 Belgium
12 March 2004 Brazil
26 March 2004 Chile
19 February 2004 Croatia
18 March 2004 Czechia
12 March 2004 Denmark
10 March 2004 Egypt
12 March 2004 Estonia
13 February 2004 Finland
25 February 2004 France
25 March 2004 Georgia
22 January 2004 Germany
16 January 2004 Great Britain
30 January 2004 Greece
22 January 2004 Hong Kong
19 February 2004 Hungary
23 January 2004 Iceland
28 February 2004 Indonesia
16 January 2004 Ireland
12 February 2004 Israel
13 February 2004 Italy
13 March 2004 Japan
19 February 2004 Kazakhstan
20 April 2004 Kuwait
7 May 2004 Lebanon
30 January 2004 Mexico
26 February 2004 Netherlands
12 March 2004 New Zealand
30 April 2004 North Macedonia
20 February 2004 Norway
27 February 2004 Panama
28 April 2004 Philippines
20 February 2004 Poland
19 February 2004 Portugal
20 February 2004 Romania
9 January 2004 Singapore
18 March 2004 Slovakia
19 February 2004 Slovenia
27 February 2004 South Africa
20 January 2004 South Korea
23 January 2004 Spain
27 February 2004 Sweden
25 February 2004 Switzerland
9 January 2004 Taiwan
16 January 2004 Thailand
5 March 2004 Turkey
2 April 2004 UAE
25 December 2003 USA
19 February 2004 Ukraine
23 April 2004 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $117,248,958
Production Paramount Pictures, Dreamworks Pictures, Davis Entertainment
Also known as
Paycheck, El pago, Isplata, Paycheck - Die Abrechnung, Výplata, A felejtés bére, Dastmozd, Hesaplaşma, I apozimiosi, La paye, Lật Mặt, O Pagamento, Pago para Esquecer, Placilo, Prisiminti pavojinga, Samaksa, Tasu, Zapłata, Η αποζημίωση, Заплащането, Час расплаты, Час розплати, ペイチェック　消された記憶, 記憶裂痕, 记忆裂痕, 空头支票, 致命报酬, Chas vidplaty, Zaplashtaneto, Chas rasplaty, Час відплати

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Updated 3 February 2023
Listen to the
soundtrack Paycheck
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

It represented Ben Affleck's biggest paycheque up to that point, netting him about $15 million. Whenever he's asked why he agreed to appear in the film, he replies, 'The answer lies in the title'.

Similar films for Paycheck

Total Recall
Total Recall Adventure, Thriller, Action, Sci-Fi
2012, USA
6.0
Déjà Vu
Déjà Vu Sci-Fi, Thriller, Action, Crime, Adventure, Drama, Romantic
2006, USA
7.0
Total Recall
Total Recall Adventure, Horror, Action, Thriller, Sci-Fi
1990, USA
7.0
Repo Men
Repo Men Sci-Fi, Thriller
2010, USA
6.0
Surrogates
Surrogates Thriller, Sci-Fi, Action
2009, USA
6.0
Eagle Eye
Eagle Eye Drama, Thriller
2008, USA
7.0
Next
Next Sci-Fi, Thriller, Action
2007, USA
7.0
Hollywoodland
Hollywoodland Crime, Drama, Mystery, History, Thriller
2006, USA
6.0
16 Blocks
16 Blocks Drama, Action, Thriller, Adventure, Crime
2006, USA / Germany
7.0
The Island
The Island Drama, Thriller, Sci-Fi
2005, USA
7.0
Changing Lanes
Changing Lanes Drama, Thriller
2002, USA
7.0
The Time Machine
The Time Machine Sci-Fi, Action, Adventure
2002, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more