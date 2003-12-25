|20 February 2004
|Russia
|18+
|11 March 2004
|Argentina
|18 March 2004
|Australia
|23 January 2004
|Austria
|7 April 2004
|Bahrain
|19 February 2004
|Belarus
|25 February 2004
|Belgium
|12 March 2004
|Brazil
|26 March 2004
|Chile
|19 February 2004
|Croatia
|18 March 2004
|Czechia
|12 March 2004
|Denmark
|10 March 2004
|Egypt
|12 March 2004
|Estonia
|13 February 2004
|Finland
|25 February 2004
|France
|25 March 2004
|Georgia
|22 January 2004
|Germany
|16 January 2004
|Great Britain
|30 January 2004
|Greece
|22 January 2004
|Hong Kong
|19 February 2004
|Hungary
|23 January 2004
|Iceland
|28 February 2004
|Indonesia
|16 January 2004
|Ireland
|12 February 2004
|Israel
|13 February 2004
|Italy
|13 March 2004
|Japan
|19 February 2004
|Kazakhstan
|20 April 2004
|Kuwait
|7 May 2004
|Lebanon
|30 January 2004
|Mexico
|26 February 2004
|Netherlands
|12 March 2004
|New Zealand
|30 April 2004
|North Macedonia
|20 February 2004
|Norway
|27 February 2004
|Panama
|28 April 2004
|Philippines
|20 February 2004
|Poland
|19 February 2004
|Portugal
|20 February 2004
|Romania
|9 January 2004
|Singapore
|18 March 2004
|Slovakia
|19 February 2004
|Slovenia
|27 February 2004
|South Africa
|20 January 2004
|South Korea
|23 January 2004
|Spain
|27 February 2004
|Sweden
|25 February 2004
|Switzerland
|9 January 2004
|Taiwan
|16 January 2004
|Thailand
|5 March 2004
|Turkey
|2 April 2004
|UAE
|25 December 2003
|USA
|19 February 2004
|Ukraine
|23 April 2004
|Uruguay
It represented Ben Affleck's biggest paycheque up to that point, netting him about $15 million. Whenever he's asked why he agreed to appear in the film, he replies, 'The answer lies in the title'.