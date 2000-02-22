Menu
7.2 IMDb Rating: 7.2
4 posters
Kinoafisha Films Wonder Boys

Wonder Boys

Wonder Boys 18+
Synopsis

An English Professor tries to deal with his wife leaving him, the arrival of his editor who has been waiting for his book for seven years, and the various problems that his friends and associates involve him in.
Country Great Britain / USA / Germany / Japan
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2000
Online premiere 9 November 2000
World premiere 22 February 2000
Release date
22 February 2000 Russia 16+
3 August 2000 Australia
20 October 2000 Brazil
10 January 2001 France
2 November 2000 Germany
3 November 2000 Great Britain
22 December 2000 Greece
3 November 2000 Ireland
2 September 2000 Japan
22 February 2000 Kazakhstan
1 January 2001 Mexico
2 March 2000 Puerto Rico
22 February 2000 USA
22 February 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $33,426,588
Production Mutual Film Company, British Broadcasting Corporation (BBC), Marubeni
Also known as
Wonder Boys, Loco fin de semana, Brīnumzēni, Chàng Trai Tuyệt Vời, Cudowni chłopcy, Des garçons épatants, Die Wonder Boys, Fin de semana de locos, Garotos Incríveis, Harika Çocuklar, Imepoisid, Jóvenes prodigiosos, Joves prodigiosos, Skvelí Chlapci, Skvělí chlapi, Tromera paidia, Vunderkindai, Wonder Boys - Pokoli hétvége, Wonder Boys - Prodígios, Zlati fantje, Zlatni decki, Zlatni momci, Τρομερά παιδιά, Вундеркинды, Вундеркінди, Момчета-чудо, ワンダー・ボーイズ, 天才接班人
Director
Curtis Hanson
Cast
Michael Douglas
Michael Douglas
Tobey Maguire
Tobey Maguire
Frances McDormand
Frances McDormand
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Katie Holmes
Katie Holmes
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
James Leer Now, that is a big trunk. It holds a tuba, a suitcase, a dead dog, and a garment bag almost perfectly.
Grady Tripp That's just what they used to say in the ads.
Stills
