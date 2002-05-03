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Poster of Hollywood Ending
6.8
Kinoafisha Films Hollywood Ending
6.8

Hollywood Ending

, 2002
Hollywood Ending
USA / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Poster of Hollywood Ending
6.8

Cast

Woody Allen
Woody Allen
Val
Tea Leoni
Tea Leoni
Ellie
George Hamilton
George Hamilton
Ed
Debra Messing
Debra Messing
Lori
Isaac Mizrahi
Marian Seldes
Tiffani Thiessen
Tiffani Thiessen
Gregg Edelman
Galaxie Executive
Mark Rydell
Mark Rydell
Al
Douglas McGrath
Stephanie Roth Haberle
Bill Gerber
Director Woody Allen
Writer Woody Allen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2002
World premiere 3 May 2002
Release date
29 August 2002 Russia 12+
8 August 2003 Brazil
3 October 2002 Czechia 15+
15 May 2002 France
31 October 2002 Italy
29 August 2002 Kazakhstan
30 September 2005 South Korea 15
3 May 2002 USA
29 August 2002 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $14,569,744
Production Dreamworks Pictures, Gravier Productions, Perdido Productions
Also known as
Hollywood Ending, El ciego, La mirada de los otros, Un final made in Hollywood, Akhare Hollywood, Chuyện Hollywood có hậu, Dirigindo no Escuro, Final ca la Hollywood, Holivudas mirė, Holivudski svršetak, Hollywood - elokuvan päätepysäkki, Hollywood Ending - elokuvan päätepysäkki, Hollywoodi lõpp, Hollywoodvari Bir Son, Hollywoody történet, Koniec z Hollywood, Näkemiin, Hollywood, Paizontas sta tyfla, Παίζοντας στα τυφλά, Голливудский финал, Финал по холивудски, Холивудски крај, さよなら、さよならハリウッド, 好萊塢結局, 好莱坞式结局, 荷里活大結局, Hollywood v koncích, 好莱坞结局

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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