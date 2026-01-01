Menu
IMDb Rating: 7.2
Truly, Madly, Deeply

Truly, Madly, Deeply

Truly, Madly, Deeply 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1990
World premiere 10 November 1990
Release date
10 November 1990 Russia 0+
10 November 1990 Great Britain
10 November 1990 Kazakhstan
7 August 1992 Netherlands
24 May 1991 USA
10 November 1990 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $1,554,742
Production British Broadcasting Corporation (BBC), Lionheart, Winston
Also known as
Truly Madly Deeply, Amor eterno, Beaucoup, passionnément, à la folie, Cello, Für immer und ewig, Ghost Story, Głęboko, prawdziwie, do szaleństwa, Il fantasma innamorato, La magia del amor, Szívből, igazán, Um Fantasma do Coração, Um Romance de Outro Mundo, Un fantasma enamorat, Wie verrückt und aus tiefstem Herzen, Верно, безумно, глубоко, 人鬼未了情, 愛しい人が眠るまで
Director
Anthony Minghella
Cast
Juliet Stevenson
Alan Rickman
Bill Paterson
Michael Maloney
Jenny Howe
Film rating

8.1
10 votes
7.2 IMDb
Quotes
Nina I love you.
Jamie I love you.
Nina I really love you.
Jamie I really, truly love you.
Nina I really, truly, madly love you.
Jamie I really, truly, madly, deeply love you.
Nina I really, truly, madly, deeply, passionately love you.
Jamie I really, truly, madly, deeply, passionately, remarkably love you.
Nina I really, truly, madly, deeply, passionately, remarkably, umm... deliciously love you.
Jamie I really, truly, madly, passionately, remarkably, deliciously... juicily love you.
Nina Deeply! Deeply! You passed on deeply, which was your word, which means you couldn't have meant it! So you're a fraud, that's it!
[Jaime playfully pushes Nina away, then pulls her back towards him]
Nina You're probably a figment of my imagination...
[pauses]
Nina Juicily?
[Both laugh and make faces]
