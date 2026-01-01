Nina
I love you.
Jamie
I love you.
Nina
I really love you.
Jamie
I really, truly love you.
Nina
I really, truly, madly love you.
Jamie
I really, truly, madly, deeply love you.
Nina
I really, truly, madly, deeply, passionately love you.
Jamie
I really, truly, madly, deeply, passionately, remarkably love you.
Nina
I really, truly, madly, deeply, passionately, remarkably, umm... deliciously love you.
Jamie
I really, truly, madly, passionately, remarkably, deliciously... juicily love you.
Nina
Deeply! Deeply! You passed on deeply, which was your word, which means you couldn't have meant it! So you're a fraud, that's it!
[Jaime playfully pushes Nina away, then pulls her back towards him]
Nina
You're probably a figment of my imagination...
[pauses]
Nina
Juicily?
[Both laugh and make faces]