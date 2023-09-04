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Poster of New York Stories
6.7
Kinoafisha Films New York Stories
6.7

New York Stories

, 1989
New York Stories
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of New York Stories
6.7

Cast

Nick Nolte
Nick Nolte
Lionel Dobie (segment: Life Lessons)
Rosanna Arquette
Rosanna Arquette
Paulette (segment: Life Lessons)
Mia Farrow
Mia Farrow
Lisa (segment: Oedipus Wrecks)
Peter Gabriel
Heather McComb
Talia Shire
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Don Novello
Carole Bouquet
Carole Bouquet
Woody Allen
Woody Allen
Sheldon (segment: Oedipus Wrecks)
Mae Questel
Mother (segment: Oedipus Wrecks)
Julie Kavner
Julie Kavner
Director Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen
Writer Richard Price, Sofia Coppola, Woody Allen, Francis Ford Coppola
Composer Carmine Coppola
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1989
World premiere 1 March 1989
Release date
1 March 1989 Russia 16+
19 May 1989 Denmark
17 May 1989 France
21 September 1989 Germany 12
10 November 1989 Great Britain
12 May 1989 Ireland
12 May 1989 Italy
16 September 1989 Japan G
1 March 1989 Kazakhstan
12 May 1989 Portugal
19 May 1989 Sweden
10 March 1989 USA
1 March 1989 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $10,763,469
Production Touchstone Pictures, Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions
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Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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