Also known as

Sekretar raykoma, Les partisans, De försvarade sitt land, De partisanen, Il segretario di partito, Natasja de partisane, Nós Voltaremos, Partisaanit, Párttitkár, Prohorei o laos, Rajona komitejas sekretars, Russian Guerrillas, Secretary of the Communist Party District Committee, Sekretar okroznega odbora, Sekretar rajonskog Komiteta, Sekretarz rejkomu, The District Secretary, The Partizans, We Will Come Back, Секретарь райкома

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