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6.8
Kinoafisha Films The District Secretary
6.8

The District Secretary

, 1942
Sekretar raykoma
USSR / Drama / 18+
6.8

Cast

Vladimir Vanin
Mikhail Astangov
Nazi Col. Makenau
Marina Ladynina
Marina Ladynina
Natasha
Vasili Vanin
District Secretary Stepan Gavrilovich Kochet
Viktor Kulakov
Lt. Herman Albrecht, alias Lt. Orlov
Boris Poslavsky
Semyen Abramovich Rotman
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Sasha Rusov
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Gavril Fedorovich Rusov
Tatyana Govorkova
The Hostess
Yevgeny Grigoryev
Yevgeny Grigoryev
Vasiliy Glushchenko
Nikolay Khryashchikov
Anikeyev - Partisan
Director Ivan Pyryev
Writer Iosif Prut
Composer Boris Volsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1942
World premiere 30 November 1942
Release date
30 November 1942 Russia
7 November 1947 Czechoslovakia
Production Mosfilm, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
Also known as
Sekretar raykoma, Les partisans, De försvarade sitt land, De partisanen, Il segretario di partito, Natasja de partisane, Nós Voltaremos, Partisaanit, Párttitkár, Prohorei o laos, Rajona komitejas sekretars, Russian Guerrillas, Secretary of the Communist Party District Committee, Sekretar okroznega odbora, Sekretar rajonskog Komiteta, Sekretarz rejkomu, The District Secretary, The Partizans, We Will Come Back, Секретарь райкома

Film rating

6.8
Rate 21 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2205 In the Drama genre  952 In films of USSR  211 In films of 1942  6
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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