6.5 IMDb Rating: 5.9
Kinoafisha Films Domino

Domino

Domino 18+
Synopsis

A recounting of Domino Harvey's life story. The daughter of actor Laurence Harvey turned away from her career as a Ford model to become a bounty hunter.
Country France / USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2005
Online premiere 19 May 2021
World premiere 25 September 2005
Release date
24 November 2005 Russia Вест
1 December 2005 Australia
29 December 2005 Austria
24 November 2005 Belarus
23 November 2005 Belgium
18 November 2005 Brazil
14 October 2005 Canada
28 October 2005 Cyprus
19 January 2006 Czechia
25 December 2005 Denmark
22 March 2006 Egypt
9 December 2005 Estonia
25 November 2005 Finland
23 November 2005 France
29 December 2005 Germany
14 October 2005 Great Britain
17 November 2005 Greece
29 December 2005 Hungary
6 January 2006 Iceland
14 October 2005 Ireland
19 January 2006 Israel
18 August 2006 Italy
22 October 2005 Japan
24 November 2005 Kazakhstan
30 December 2005 Lithuania
21 October 2005 Mexico
24 November 2005 Netherlands
9 December 2005 Norway
2 November 2005 Philippines
1 November 2007 Portugal
27 October 2005 Singapore
20 January 2006 Spain
25 November 2005 Sweden
23 June 2006 Turkey
14 October 2005 USA
24 November 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $22,984,628
Production New Line Cinema, Scott Free Productions, Davis Films
Also known as
Domino, Домино, Domino: A Caçadora de Recompensas, Domino: Live Fast, Die Young, Domino: Thợ Săn Tiền Thưởng, ドミノ, 女模煞
Director
Tony Scott
Tony Scott
Cast
Keira Knightley
Keira Knightley
Mickey Rourke
Mickey Rourke
Edgar Ramirez
Edgar Ramirez
Mena Suvari
Mena Suvari
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Cast and Crew
Film rating

6.5
Rate 13 votes
5.9 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

The Who 2 April 2015, 12:51
А меня проперла шутка: "Я заплатил за этот фильм 12,5$ и теперь не узнаю, чем там закончилось". Да и вообще, на Микки Рурка приятно было посмотреть. А все остальное - шит и отстой!
Quotes
Domino Harvey If you're wondering what's true and what isn't, fuck off, because it's none of your goddamn business!
