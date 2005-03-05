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Poster of Edison
6.5
Kinoafisha Films Edison
6.5

Edison

, 2005
Edison
USA / Drama, Thriller / 18+
Poster of Edison
6.5

Cast

Kevin Spacey
Kevin Spacey
Wallace
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Ashford
Justin Timberlake
Justin Timberlake
Pollack
LL Cool J
Deed
Dylan McDermott
Dylan McDermott
Lazerov
John Heard
John Heard
Tilman
David Palffy
Piper Perabo
Piper Perabo
Marco Sanchez
Andrew Jackson
Chris Gauthier
Chris Gauthier
Françoise Yip
Director David J. Burke
Writer David J. Burke
Composer Machine Head
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2005
World premiere 5 March 2005
Release date
6 October 2005 Russia Пирамида
6 October 2005 Belarus
22 February 2006 Belgium
3 February 2006 Brazil
13 December 2006 Egypt
30 December 2005 Estonia
10 May 2006 France
18 July 2006 Germany
29 July 2005 Greece
31 August 2006 Israel
11 November 2005 Italy
6 October 2005 Kazakhstan
22 March 2006 Kuwait
3 February 2006 Lithuania
18 August 2006 Mexico
9 March 2006 Netherlands
5 October 2007 Panama
15 September 2006 Poland
13 July 2006 Portugal
6 April 2006 South Korea
1 September 2006 Spain
23 March 2006 Thailand
6 October 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $4,165,675
Production Millennium Films, Emmett/Furla Oasis Films, VIP 3 Medienfonds
Also known as
Edison, La amenaza, Ciudad sin ley, Edison - Stadt des Verbrechens, Edison City, Edison Force, Edison, ciudad sin ley, Edison: City of Crime, Edison: Poder E Corrupção, Edisona, Edisonas, F.R.A.T. 戦慄の武装警察, Mimo zákon, Едисън, Едісон, Эдисон

Film rating

6.5
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Updated 4 September 2023

Quotes

Ashford [to Pollack] Life's a bitch, ain't it? Think you can dive into the deep end of the pool, and then it's 'Oh, shit, where are my water wings?'
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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