|6 October 2005
|Russia
|Пирамида
|6 October 2005
|Belarus
|22 February 2006
|Belgium
|3 February 2006
|Brazil
|13 December 2006
|Egypt
|30 December 2005
|Estonia
|10 May 2006
|France
|18 July 2006
|Germany
|29 July 2005
|Greece
|31 August 2006
|Israel
|11 November 2005
|Italy
|6 October 2005
|Kazakhstan
|22 March 2006
|Kuwait
|3 February 2006
|Lithuania
|18 August 2006
|Mexico
|9 March 2006
|Netherlands
|5 October 2007
|Panama
|15 September 2006
|Poland
|13 July 2006
|Portugal
|6 April 2006
|South Korea
|1 September 2006
|Spain
|23 March 2006
|Thailand
|6 October 2005
|Ukraine