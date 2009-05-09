Also known as
The Maiden Heist, The Heist, Ladrones debutantes, Um Crime Nada Perfeito, 2 and a Half Gay Men, Bruchreif, Bức Tranh Đẫm Máu, Det første kuppet, Drei verliebte Diebe, El atraco, Golpe de Artistas, Ha'shod ha'metuhkam, Le vol de la Maiden Heist, Műkedvelő műkincsrablók, O lovitura indrazneata, Plan prawie doskonały, Pljačka Usamljene devojke, The Lonely Maiden, The Maiden Heist - Colpo grosso al museo, Un Crimen Nada Perfecto, Un plan d'enfer, Крадіжка в музеї, Кража в музее, Обирът на Девицата, ザ・バッド, 初來乍盜, 初来乍盗, 处女大盗, 孤独的少女, 少女大盗, 非常盜賊