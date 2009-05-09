Menu
Kinoafisha Films The Maiden Heist

The Maiden Heist

The Maiden Heist 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
Online premiere 13 October 2019
World premiere 9 May 2009
Release date
9 May 2009 Germany 12
24 June 2009 Great Britain 12
8 July 2010 Portugal M/12
19 November 2013 Spain
29 May 2009 USA PG-13
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $96,008
Production Yari Film Group (YFG), Revelations Entertainment, Paris Film
Also known as
The Maiden Heist, The Heist, Ladrones debutantes, Um Crime Nada Perfeito, 2 and a Half Gay Men, Bruchreif, Bức Tranh Đẫm Máu, Det første kuppet, Drei verliebte Diebe, El atraco, Golpe de Artistas, Ha'shod ha'metuhkam, Le vol de la Maiden Heist, Műkedvelő műkincsrablók, O lovitura indrazneata, Plan prawie doskonały, Pljačka Usamljene devojke, The Lonely Maiden, The Maiden Heist - Colpo grosso al museo, Un Crimen Nada Perfecto, Un plan d'enfer, Крадіжка в музеї, Кража в музее, Обирът на Девицата, ザ・バッド, 初來乍盜, 初来乍盗, 处女大盗, 孤独的少女, 少女大盗, 非常盜賊
Director
Peter Hewitt
Cast
Christopher Walken
Christopher Walken
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden
William H. Macy
William H. Macy
Breckin Meyer
Breckin Meyer
